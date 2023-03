Barca kontaktiert Bayer-Juwel: Deutscher Nationalspieler vor Wechsel?

Am Donnerstagabend war Florian Wirtz (19, l.) in der Europa League für die Werkself im Einsatz. Spielt er nächste Saison mit Barca in der Königsklasse? © Federico Gambarini/dpa

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, haben die Katalanen bereits Kontakt zu Hans-Joachim Wirtz (68), dem Vater und Berater des hochtalentierten Mittelfeldjuwels, aufgenommen.

Demnach sei der LaLiga-Vertreter von der Entwicklung des vierfachen deutschen Nationalspielers sehr beeindruckt und würde den Offensivakteur gern schon im kommenden Sommer auf die iberische Halbinsel lotsen.

Wirtz feierte erst im vergangenen Dezember sein Comeback für die Werkself, nachdem er den Schlussspurt der vergangenen Saison sowie die komplette Hinrunde der aktuellen Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hatte und rund neun Monate ausgefallen war.



Seine fußballerischen Fähigkeiten scheint der Wirbelwind dadurch allerdings keineswegs eingebüßt zu haben. Seit seiner Rückkehr nahm er unter B04-Coach Xabi Alonso (41) schnell wieder seine Rolle als Leistungsträger ein und steuerte in nur acht Bundesliga-Spielen schon vier Vorlagen bei.

In der Europa League kommt er zudem in lediglich drei Partien auf starke zwei Treffer und zwei Assists. So legte er auch beim 2:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest das Führungstor von Kerem Demirbay (29) auf.