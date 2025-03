Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Liveticker: Davies bringt Entscheidung - 2:0!

Die restlichen Jungs dürften in den kommenden Minuten nachziehen.

Hier will wohl keiner auch nur eine Sekunde verpassen...

So beginnt der Rekordmeister: Urbig, Upamecano, Kim, Kimmich, Goretzka, Kane, Coman, Olise, Davies, Laimer, Musiala.

So schickt der Spanier seine Mannschaft ins Rennen: Hradecky - Hincapie, Tah, Hermoso, Arthur, Schick, Grimaldo, Garcia, Palacios, Frimpong, Xhaka

Startet die Werkself - anders als im Hinspiel und dem direkten Bundesliga-Duell am 15. Februar - diesmal mit einem echten Stürmer?

In exakt einer Stunde ist es so weit: Dann geben Xabi Alonso und Vincent Kompany ihre Anfangsformationen bekannt.

Ziehen die Bayern mit einem Ex-Kölner ausgerechnet in Leverkusen in die nächste Runde ein?

Fakt ist: Stammkeeper Manuel Neuer fehlt seiner Mannschaft, weil er sich bei einem der Torjubel im Hinspiel einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Klingt kurios, ist es auch!

Für ihn steht am heutigen Abend Ersatzmann Jonas Urbig zwischen den Pfosten. Der Youngster kam erst im Winter vom 1. FC Köln in die bayerische Landeshauptstadt, musste am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum gleich dreifach hinter sich greifen.

Ebenfalls ausfallen werden Aleksandar Pavlovic (krank) und Tarek Buchmann (Schulterverletzung).