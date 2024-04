Es ist angerichtet: Tütet Bayer Leverkusen heute die erste Deutsche Meisterschaft der Werkself ein?

Leverkusen - Nur noch ein Schritt bis zur Krönung: Bayer 04 Leverkusen kann am heutigen Sonntag die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarmachen. Eine ausgeprägte Titelsause soll es im Fall der Fälle aber nicht geben.

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Anpfiff: 17.30 Uhr) kann die Mannschaft rund um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz (20) die letzten Zweifel am Gewinn der Meisterschaft beseitigen und die eigenen Fans eskalieren lassen.

Die Konkurrenz hat ihre Hausaufgaben erledigt und so zumindest eine Sofa-Meisterschaft verhindert.

Sollte Leverkusen gegen Bremen gewinnen, wird außerdem auch keine Schale überreicht werden. Die gibt es, wie in jeder Bundesligasaison üblich, erst am letzten Spieltag (18. Mai).

Neben der nationalen Meisterschaft kann die Alonso-Truppe auch noch den DFB-Pokal (Finale: 25. Mai) und die Europa League (Finale 22. Mai) gewinnen. Laut der Stadt Leverkusen laufen im Hintergrund aber bereits die Planungen für eine offizielle Feier nach dem Pokalfinale. Diese könnte am 26. Mai stattfinden.

Wie die Verantwortlichen bereits im Vorfeld mitgeteilt haben, wird es im Anschluss an die Partie gegen Bremen je nach Ausgang definitiv keine ausgedehnte Titelsause geben, da Leverkusen insgesamt noch auf drei Hochzeiten tanzt.

Sollte es heute am 29. Spieltag tatsächlich mit der Meisterschaft klappen, würde das für Bayer 04 den drittschnellsten Titelgewinn in der Geschichte der Fußball-Bundesliga bedeuten.

Nur dem FC Bayern München war es bislang vergönnt, die Korken noch früher knallen zu lassen. In der Saison 2012/2013 jubelten Dante, Claudio Pizarro und Co. schon am 28. Spieltag nach einem 1:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Es war der Anfang vom anschließenden Triple-Wahnsinn unter Trainer Jupp Heynckes (78).

Ein Jahr später verlief das Titelrennen noch deutlicher. Mit einem 3:1-Sieg bei Hertha BSC sicherte sich das Star-Ensemble von Neu-Coach Pep Guardiola (53) die Schale bereits am 27. Spieltag - Rekord.