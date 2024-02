Bundesliga-Gipfel Leverkusen gegen Bayern: Thomas Tuchel spürt vor dem Spiel besonderen Moment

Am Samstag um 18.30 Uhr steigt der Bundesliga-Gipfel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Thomas Tuchel spürt besonderen Moment.

Von Tina Hofmann

Leverkusen - Sie sind in Deutschland in dieser Saison noch ungeschlagen, stehen im DFB-Pokal-Halbfinale und thronen an der Tabellenspitze der Bundesliga: Bayer Leverkusen spielt bislang eine sensationelle Runde und empfängt am Samstag zum absoluten Bundesliga-Gipfel den FC Bayern.

Eines der Duelle, auf die es am Samstag ankommen könnte: Harry Kane (30, FC Bayern, l.) gegen Edmond Tapsoba (25, Bayer Leverkusen, r.). © Tom Weller/dpa Um 18.30 Uhr will die Werkself in der BayArena ein Ausrufezeichen setzen und die zuletzt in der Tabelle wieder aufgerückten Münchner auf Abstand halten. Das Team von Trainer Thomas Tuchel (50) wäre das erste, dem es in dieser Spielzeit gelingt, Leverkusen eine Niederlage zuzufügen. Die Spannung könnte größer also nicht sein. Während die Bayern im Pokal bekanntermaßen schon in der 2. Runde beim 1. FC Saarbrücken die Segel streichen musste, kämpfte sich Leverkusen in der Woche in einem Top-Duell gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 ins Halbfinale. Bayer 04 Leverkusen Xabi Alonso ganz cool vor Hammer-Woche: Schafft Bayer 04 unter ihm die Sensation? Die Beine sind also nicht ganz so frisch wie die der Bayern, doch motiviert ist das Team von Xabi Alonso (42) bis in die Haarspitzen. Der Schmied des Leverkusener Laufs wird sein Team optimal vorbereitet haben. TAG24 berichtet vom Spitzenspiel im Liveticker.

10. Februar, 18.13 Uhr: Xabi Alonso wirkt vom Anpfiff extrem entspannt

Leverkusens Trainer Xabi Alonso wirkte im Sky-Interview vor dem Spiel extrem entspannt. "Wir brauchen eine gast perfekte Leistung. Bis jetzt sind wir gut vorbereitet. Wir haben gezeigt, dass wir in großen Spielen gut spielen können. Die Mentalität ist gut, der Druck ist immer da", meinte er. Auf die Frage, ob er überrascht sei von der Bayern-Aufstellung meinte er: "Wir waren bereit. Sie spielen jetzt mit einer Viererkette, das konnte passieren, wir sind bereit. Das Wichtige ist, dass wir unseren Fußball mit unseren Ideen spielen", macht der Spanier klar.

10. Februar, 17.56 Uhr: Thomas Tuchel spürt vor dem Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Bayern besonderen Moment

Der Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel (50), spürt vor dem Gipfel einen besonderen Moment. Das sagt er im Interview vor dem Spiel am Sky-Mikrofon von Patrick Wasserziehr. "Ich spüre, dass es einer dieser Abende ist, wo Du als Mannschaft und als Klub den nächsten Schritt machen kannst. Sonst hast Du keine Chance", sagte er. "Wir müssen uns steigern. Das ist ganz klar unser Anspruch. Wir sind weiter von unserem Top-Level entfernt als Leverkusen. Es ist der Moment, es gibt so Momente in einer Saison, und es fühlt sich so an, als wäre er jetzt, uns auf das nächste Level zu drücken und in allen Bereichen des Spiels hochzupushen", sagte er davor. Um die genaue Formation der Aufstellung machte er ein großes Geheimnis. "Das werden wir sehen, das kann ich jetzt nicht verraten, dafür ist das Spiel zu wichtig", erklärte er.

10. Februar, 17.37 Uhr: Vor dem Bundesliga-Gipfel fängt es an zu regnen

Den ganzen Tag hat das Wetter gehaltne, rund eine Stunde vor dem absoluten Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern fängt es in der BayArena an zu regnen. Die Spieler erwartet beim Warm-up also gleich ein nasses Geläuf.

10. Februar, 17.34 Uhr: Die Aufstellungen sind da: So gehen Bayer Leverkusen und der FC Bayern ins Tospiel

Die Aufstellungen für das Top-Duell sind da! Beim FC Bayern gibt es eine kleine Überraschung: Joshua Kimmich nimmt nur auf der Bank platz. Für ihn spielt Pavlovic. Für Kimmich hat es nach seiner Verletzung nicht gereicht. Dagegen spielen Neuer und auch Min-Jae Kim in der Abwehr. Xabi Alonso wechselt im Vergleich zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart viermal. Torwart Lukas Hradecky darf wieder ran, zudem rutschen Stanisic, Adli und Tella in die Startelf.

10. Februar, 17.21 Uhr: So lange steht Bayer Leverkusen schon an der Tabellenspitze

Nur zwei Punkte trennen Bayer Leverkusen und den FC Bayern vor dem heutigen Top-Duell. Die Werkself übernahm am 30. September mit dem 3:0-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 die Führung und hat sie seitdem nicht mehr abgegeben. Der FC Bayern hatte die Spitze das letzte Mal am 5. Spieltag inne, verlor sie aber am 6. eben an Leverkusen.

10. Februar, 16.50 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen

Im Hinspiel am 4. Spieltag der Bundesliga trennten sich der FC Bayern und Bayer Leverkusen in der Allianz Arena 2:2-Unentschieden. Harry Kane (7. Minute) hatte das 1:0 markiert, Alejandro Grimaldo (24.) glich zum 1:1 aus. Nach dem Führungstreffer durch Leon Goretzka (86.) sah der FCB wie der Sieger aus, doch dann gab es in der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Werkself. Den verwandelte Exequiel Palacios in der 90.+4 und sorgte für für den 2:2-Endstand.

10. Februar, 15.51 Uhr: Hier wird die Bundesliga-Partie Bayer Leverkusen gegen FC Bayern übertragen

Das Spitzenspiel der Bundesliga steigt an diesem Samstag um 18.30 Uhr. Gezeigt wird die Partie Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern ausschließen bei Sky beziehungsweise dem Streamingdienst WOW. Kommentator des Spiels ist Top-Mann Wolff Fuss (47). Die Moderation übernimmt Sebastian Hellmann (56) mit seinen Experten Lothar Matthäus (62) und Julia Simic (34).

Moderator Sebastian Hellman (57), Kommentator Wolff Fuss (47), Expertin Julia Simic (34) sowie Experte Lothar Matthäus (62, v.l.n.r.) betreuen heute das Spiel für Sky/WOW. © IMAGO / Team 2

10. Februar, 15.25 Uhr: Manuel Neuer wird im Tor des FC Bayern stehen

Der FC Bayern musste vor dem Top-Spiel in Leverkusen um den Einsatz von Stamm-Keeper Manuel Neuer (37) bangen. Laut Informationen der Bild ist der Torwart der Nationalmannschaft aber rechtzeitig fit geworden und wird heute Abend den Kasten in der BayArena hüten.

Der FC Bayern musste um seinen Einsatz bangen, doch Manuel Neuer wird heute Abend das Tor hüten. © Angelika Warmuth/dpa

10. Februar, 14. 50 Uhr: Zoff um die DFB-Ansetzung von Felix Zwayer als Schiedsrichter bei Bayer Leverkusen gegen FC Bayern

Vor der Partie gibt es jede Menge Wirbel um die Schiedsrichter-Ansetzung des DFB. Der Verband hat den Berliner Immobilienkaufmann Felix Zwayer (42) für die Partie auserkoren. Der ist zwar seit 2009 Bundesliga-Schiri, seit 2012 sogar FIFA-Unperteiischer, doch er ist umstritten aufgrund durchwachsener Leistungen und seine Rolle im Wettskandal um Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer (44). Vor allem der ehemalige ihr ehemaliger Kollege Manuel Gräfe (50) sorgte mit einem Post auf X (ehemals Twitter) für Wirbel. "Zwayer ist der einzige je vom eigenen Verband wegen Beteiligung am Wettskandal verurteilte, der weiter pfeifen durfte. Soll er froh sein, dass er noch pfeifen darf, aber weder stimmt Leistung noch Vergangenheit ihn für solch Top-Spiele anzusetzen..." schrieb er. Die Augen werden also in besonders hohem Maße auf Zwayer gerichtet sein.

Schiedsrichter Felix Zwayer (42) ist nicht unumstritten. © Swen Pförtner/dpa

10. Februar, 14.17 Uhr: Bayer Leverkusen muss weiterhin auf Exeqiuel Palacios verzichten

Die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen hatten gehofft, dass Exequiel Palacios (25) zum Top-Spiel eventuell fit werden könnte, doch diese Hoffnung hat sich gegen Ende der Woche zerschlagen. Der Argentinier befindet sich nach einer Muskelverletzung weiterhin im Aufbautraining und wird wohl auch nicht im Kader stehen.

Exequiel Palacios (25) ist für das Top-Spiel nicht rechtzeitig fit geworden. © Harry Langer/dpa

10. Februar, 13.40 Uhr: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Spiel mit wegweisendem Charakter

Bayer Leverkusen dominiert die Bundesliga seit Beginn der Saison. Zuletzt konnte der FC Bayern den Abstand in der Tabelle aber etwas verkürzen, so trennen beide Teams aktuell nur noch zwei Punkte. Mit zwölf beziehungsweise zehn Punkten ist der Abstand zur Konkurrenz aber riesig. So wird der Titel 2024 wohl unter diesen beiden Mannschaft ausgemacht. Welche Aspekte für welches Team sprechen, lest Ihr im Artikel: FC Bayern oder Leverkusen: Diese fünf Gründe sprechen jeweils für die Schale.