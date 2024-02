Vor Bundesliga-Gipfel Leverkusen gegen Bayern: Darum gibt es Zoff um den Schiri

Leverkusen - Sie sind in Deutschland in dieser Saison noch ungeschlagen, stehen im DFB-Pokal -Halbfinale und thronen an der Tabellenspitze der Bundesliga : Bayer Leverkusen spielt bislang eine sensationelle Runde und empfängt am Samstag zum absoluten Bundesliga-Gipfel den FC Bayern .

Eines der Duelle, auf die es am Samstag ankommen könnte: Harry Kane (30, FC Bayern, l.) gegen Edmond Tapsoba (25, Bayer Leverkusen, r.). © Tom Weller/dpa

Um 18.30 Uhr will die Werkself in der BayArena ein Ausrufezeichen setzen und die zuletzt in der Tabelle wieder aufgerückten Münchner auf Abstand halten.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel (50) wäre das erste, dem es in dieser Spielzeit gelingt, Leverkusen eine Niederlage zuzufügen.

Die Spannung könnte größer also nicht sein. Während die Bayern im Pokal bekanntermaßen schon in der 2. Runde beim 1. FC Saarbrücken die Segel streichen musste, kämpfte sich Leverkusen in der Woche in einem Top-Duell gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 ins Halbfinale.

Die Beine sind also nicht ganz so frisch wie die der Bayern, doch motiviert ist das Team von Xabi Alonso (42) bis in die Haarspitzen.

Der Schmied des Leverkusener Laufs wird sein Team optimal vorbereitet haben. TAG24 berichtet vom Spitzenspiel im Liveticker.