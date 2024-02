Bundesliga-Gipfel Leverkusen gegen Bayern: Nach der Halbzeit erhöht Bayer auf 2:0

Am Samstag um 18.30 Uhr steigt der Bundesliga-Gipfel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Nach der Halbzeit erhöht Bayer auf 2:0.

Von Tina Hofmann

Leverkusen - Sie sind in Deutschland in dieser Saison noch ungeschlagen, stehen im DFB-Pokal-Halbfinale und thronen an der Tabellenspitze der Bundesliga: Bayer Leverkusen spielt bislang eine sensationelle Runde und empfängt am Samstag zum absoluten Bundesliga-Gipfel den FC Bayern.

Eines der Duelle, auf die es am Samstag ankommen könnte: Harry Kane (30, FC Bayern, l.) gegen Edmond Tapsoba (25, Bayer Leverkusen, r.). © Tom Weller/dpa Um 18.30 Uhr will die Werkself in der BayArena ein Ausrufezeichen setzen und die zuletzt in der Tabelle wieder aufgerückten Münchner auf Abstand halten. Das Team von Trainer Thomas Tuchel (50) wäre das erste, dem es in dieser Spielzeit gelingt, Leverkusen eine Niederlage zuzufügen. Die Spannung könnte größer also nicht sein. Während die Bayern im Pokal bekanntermaßen schon in der 2. Runde beim 1. FC Saarbrücken die Segel streichen musste, kämpfte sich Leverkusen in der Woche in einem Top-Duell gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 ins Halbfinale. Bayer 04 Leverkusen Vor Mega-Topspiel: Macht Bayer Leverkusen gegen Bayern München den Titel klar? Die Beine sind also nicht ganz so frisch wie die der Bayern, doch motiviert ist das Team von Xabi Alonso (42) bis in die Haarspitzen. Der Schmied des Leverkusener Laufs wird sein Team optimal vorbereitet haben. TAG24 berichtet vom Spitzenspiel im Liveticker.

54. Minute: Das dürfte die Schockstarre der Bayern jetzt erhöhen. Tuchel hatte vor dem Spiel davon gesprochen, dass er heute einen Abend spürt, auf dem seine Mannschaft auf ein höheres Level springen könnte. Da hat ihn sein Gefühl aber mal richtig ordentlich getäuscht. Denn bislang ist das, was von den Bayern kommt, keineswegs im Stile einer Spitzenmannschaft.

50. Minute: Toooooor! Kaum läuft die zweite Hälfte, da erhöht Bayer Leverkusen auf 2:0. Grimaldo, der auch schon im Hinspiel getroffen hatte, markiert den Treffer. Nach einem herrlichen Doppelpass mit Tella zieht der Spanier aus spitzem Winkel ab und knallt den Ball Neuer unter die Latte. Wie lange braucht Thomas Tuchel jetzt noch, bis er personell darauf reagiert?

Die zweite Halbzeit läuft. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

10. Februar, 19.27 Uhr: Halbzeit! Bayer Leverkusen führt 1:0, Bayern hat kaum eine Chance

Halbzeit! Bayer Leverkusen hat nach einer Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften mit hohem Anlaufen zeitig unter Druck setzten, das Spiel an sich gerissen. Der Führungstreffer in der 18. Minute, den ausgerechnet Bayern-Leihgabe Josip Stanisic erzielt hat, dominiert Bayer die Partie. 8:2 in Sachen Torschüsse und 5:0 bei Abschlüssen im Strafraum sprechen auch in der Statistik eine klare Sprache für die Hausherren. Was lässt sich Thomas Tuchel jetzt einfallen, um die Bayern noch auf die Siegerstraße zu führen?

45. Minute: Bayer lässt den Ball laufen und bestimmt, in welchem Tempo hier gespielt wird. Das wirkt so extrem souverän. Thomas Tuchel wird sich in der Halbzeit einiges einfallen lassen müssen, wenn sein Team das Spiel hier an sich reißen will. Zwei Minuten werden nachgespielt.

42. Minute: Große Rettungstat von Upamecano. Leverkusen spielt einen tollen Pass auf Adli, der alleine aufs Tor zugeht, doch dem Bayern-Verteidiger gelingt es, den Offensivmann abzulaufen.

41. Minute: Leverkusen hat hier richtig Spaß! Jetzt ist es Hincapie, der einfach mal aus der Distanz abzieht. Der Ball geht zwar klar übers Tor, doch aktuell kommt die Werkself dem 2:0 näher, als die Bayern dem Ausgleich.

39. Minute: Aktuell hat man nicht den Eindruck, dass die Bayern hier einen entschiedenen Nadelstich setzen können. Leverkusen dominiert das Spiel, Bayern kann die Partie nicht an sich reißen.

37. Minute: Schon wieder eine Chance für Leverkusen! Nach dem Freistoß aufgrund der Gelben Karte gelangt der Ball zu Adli, dessen Kopfball hat Manuel Neuer aber sicher.

36. Minute: Die erste Gelbe Karte! Boey tritt Robert Andrich böse auf den Fuß, der steht jedoch schnell wieder.

34. Minute: Besorgte Blicke bei Bayer Leverkusen. Ohne Fremdeinwirkung geht Granit Xhaka zu Boden, muss behandelt werden und läuft jetzt zur Seitenlinie. Es scheint aber weiterzugehen für ihn.

33. Minute: Nicht nur auf dem Rasen, auch auf den Rängen ist Feuer. Die Bayern-Fans brennen immer wieder Pyro ab, die Stadionsprecherin fordert die Anhänger mehrfach auf, das Abbrennen zu unterlassen.

30. Minute: Der FC Bayern versucht sich zu schütteln und hat nun wieder mehr Ballbesitz. Bislang kommt das Team von Trainer Thomas Tuchel aber nicht zwingend in den gegnerischen Sechzehner. Bislang bekommen sie keinen einzigen Pass auf Top-Stürmer Harry Kane.

28. Minute: Seit der Führung hat Leverkusen die Partie absolut im Griff. Der ohnehin mit einem starken Selbstbewusstsein ausgestatteten Mannschaft hat dieser Treffer noch mehr Auftrieb verliehen.

23. Minute: Mit der Führung im Rücken und den Fans, die seit dem 1:0 ihr Team lautstark nach vor peitschen, verbuchen die Hausherren gleich zwei Riesenchancen nacheinander. Erst muss Manuel Neuer gegen Tella retten, kurze Zeit später gegen Nationalspieler Jonathan Tah.

10. Februar, 18.57 Uhr: Da ist das 1:0 für Bayer Leverkusen durch Josip Stanisic

18. Minute: Toooooooor! Da ist das 1:0 für den Gastgeber. Nach einem Einwurf schläft die Bayern-Abwehr, wie es Experte Lothar Matthäus bei Sky sagt. Robert Andrich haut die Kugel einfach mal in den Sechzehner, Tunnel damit Upamecano und Stanisic netzt eiskalt ein. Ausgerechnet der Ex-Bayern-Spieler, der nur nach Leverkusen ausgeliehen ist. Das tut besonders weh.

15. Minute: Wer macht unter dem enormen Druck den ersten Fehler? Das wird hier wohl die Frage sein, denn beide Teams stören enorm früh. Vor allem Leverkusen kommt kaum zu dem gewohnten Spielaufbau. Doch auch die Werkself hält den Druck enorm hoch und will so den FCB zu Fehlern zwingen.

12. Minute: Oh, was war das denn? Ohne Not schlägt Manuel Neuer den Ball auf Höhe des eigenen Strafraums ins Seitenaus. Daraus entsteht keine gefährliche Aktion, doch kurios war das allemal.

11. Minute: Da ist der erste Torschuss! Und er gehört den Leverkusenern. Adli prüft aus der Distanz Manuel Neuer, der den Ball aber souverän aufnehmen kann.

9. Minute: Auch Bayern setzte die Werkself aber sofort unter Druck, wenn sie den Ball haben. Bis jetzt neutralisieren sich beide Teams weitestgehend auf hohem Niveau.

7. Minute: Die Bayern haben mehr Ballbesitz, doch Leverkusen läuft den Gegner sehr früh an und zwingt den Rekordmeister so immer wieder zu ungewollten Fehlern im Spielaufbau.

4. Minute: Der FC Bayern spielt sich das erste Mal in den gegnerischen Strafraum, doch Robert Andrich klärt die Situation souverän.

3. Minute: Die Stimmung in der BayArena ist überragend. Die Spannung des Spitzenspiels ist greifbar. Beide Mannschaften suchen zunächst einmal ihren Rhythmus.

10. Februar, 18.38 Uhr: Anpfiff, das Spiel läuft!

Mit acht Minuten Verspätung pfeift Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie an. Jetzt geht's los.

10. Februar, 18.37 Uhr: Es kann immer noch nicht angepfiffen werden

Immer noch ist die Partie nicht angepfiffen, weil weiter aus unterschiedlichen Kurven Dinge auf den Rasen fliegen.

10. Februar, 18.32 Uhr: Anpfiff verzögert sich, Kamelle fliegen auf den Rasen!

Der Anpfiff verzögert sich. Zunächst flogen sogenannte "Kamelle", bekannt vom Karneval, auf den Rasen. Es waren viele Ordner nötig, um die Süßigkeiten einzusammeln. Während diese ans Werk gingen, flogen aus anderen Ecken Tennisbälle und anderen Gegenstände aus Protest gegen den Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

10. Februar, 18.13 Uhr: Xabi Alonso wirkt vom Anpfiff extrem entspannt

Leverkusens Trainer Xabi Alonso wirkte im Sky-Interview vor dem Spiel extrem entspannt. "Wir brauchen eine gast perfekte Leistung. Bis jetzt sind wir gut vorbereitet. Wir haben gezeigt, dass wir in großen Spielen gut spielen können. Die Mentalität ist gut, der Druck ist immer da", meinte er. Auf die Frage, ob er überrascht sei von der Bayern-Aufstellung meinte er: "Wir waren bereit. Sie spielen jetzt mit einer Viererkette, das konnte passieren, wir sind bereit. Das Wichtige ist, dass wir unseren Fußball mit unseren Ideen spielen", macht der Spanier klar.

10. Februar, 17.56 Uhr: Thomas Tuchel spürt vor dem Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Bayern besonderen Moment

Der Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel (50), spürt vor dem Gipfel einen besonderen Moment. Das sagt er im Interview vor dem Spiel am Sky-Mikrofon von Patrick Wasserziehr. "Ich spüre, dass es einer dieser Abende ist, wo Du als Mannschaft und als Klub den nächsten Schritt machen kannst. Sonst hast Du keine Chance", sagte er. "Wir müssen uns steigern. Das ist ganz klar unser Anspruch. Wir sind weiter von unserem Top-Level entfernt als Leverkusen. Es ist der Moment, es gibt so Momente in einer Saison, und es fühlt sich so an, als wäre er jetzt, uns auf das nächste Level zu drücken und in allen Bereichen des Spiels hochzupushen", sagte er davor. Um die genaue Formation der Aufstellung machte er ein großes Geheimnis. "Das werden wir sehen, das kann ich jetzt nicht verraten, dafür ist das Spiel zu wichtig", erklärte er.

10. Februar, 17.37 Uhr: Vor dem Bundesliga-Gipfel fängt es an zu regnen

Den ganzen Tag hat das Wetter gehaltne, rund eine Stunde vor dem absoluten Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern fängt es in der BayArena an zu regnen. Die Spieler erwartet beim Warm-up also gleich ein nasses Geläuf.