Emotionale Rückkehr nach Liverpool! So reagiert Alonso auf Empfang

Liverpool - Fünf Jahre stand Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso (42) für den am Dienstag gegen die Werkself spielenden Champions-League -Gegner FC Liverpool auf dem Rasen. Der Empfang an der Anfield Road war besonders für den 42-Jährigen, der auch von den englischen Fans wärmstens begrüßt wurde.

Gewohnt lässig, aber sichtlich angefasst vom emotionalen Empfang in Anfield präsentierte sich Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso (42). © Federico Gambarini/dpa

Mit Alonso-Sprechchören betrat um 20.35 Uhr die Liverpool-Legende nach fünfzehn Jahren wieder den heiligen Rasen. Sowohl die Fans von Bayer Leverkusen als auch die Anhänger von Liverpool spendeten Applaus und Sprechchöre. Der Gang zum Interview mutierte so zum roten Teppich.

"Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an diese Stadt, an den Verein und an die Stimmung im Stadion. Aber das ist Vergangenheit, jetzt geht es darum, hier mit Leverkusen ein gutes Spiel zu machen", so Alonso im Gespräch bei Prime Video.

Ein verschmitztes, aber gewohnt bescheidenes Lächeln konnte sich der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldstratege aber dann doch nicht verkneifen - kein Wunder, steht er doch auch beim englischen Traditions-Verein immer noch im Hoch im Kurs.

Was vor allem mit seinen Leistungen im Trikot der Reds zu tun hat.

Gleich in seiner ersten Saison 2004/2005 holte der heute 42-Jährige als Spieler von Liverpool die Champions-League-Trophäe - in einem bis zum heutigen Tag absolut legendären Spiel, das Liverpool im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand noch gewinnen konnte. "Dass heute - fast zwanzig Jahre danach - noch darüber gesprochen wird. zeigt, was wir damals erreicht haben", sagte Alonso vor der Partie mit einem Lächeln.