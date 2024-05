Fan des 1. FC Köln schießt gegen Bayer 04: Reiner Calmund liefert sensationelle Antwort

Via Instagram kommentierte der unbekannte User einen Beitrag des 75-Jährigen. "Wir Kölner haben trotzdem noch zwei Meisterschaften Vorsprung."

Spätestens seit dem 14. April dieses Jahres dürfte diese Sage endgültig ein Ende gefunden haben. Für einen FC-Fan allerdings nicht so ganz ...

Unvergessen dabei die Saison 2001/02 - in der die Leverkusener sowohl in Liga, DFB-Pokal als auch Champions League jeweils den Kürzeren zogen und sich den Namen "Vizekusen" hatten anheften müssen.

Knapp 25 Jahre ist es mittlerweile her, dass "Calli" bei der Werkself das Zepter in der Hand hatte und zahlreiche Superstars ins Rheinland lockte.

Schlagfertig wie eh und je konterte Calli seinem Widersacher auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Reiner Calmund

Die Herzen seiner Fans eroberte die langjährige Bundesliga-Ikone damit im Sturm. "Hahaha, ich schmeiß’ mich weg", "Reiner Calmund bester Mann" oder "Das ist so gut, typisch Calli", hieß es unter anderem zum gemeinsamen Foto mit Meistertrainer Xabi Alonso (42).

Zuvor hatte der gebürtige Brühler schon im "Doppelpass" auf Sport1 mit seinen flotten Sprüchen und seiner bekannt offenen Art für Furore gesorgt.

Schon in zwei Tagen erlebt dann auch der 75-Jährige eine absolute Premiere unterm Bayer-Kreuz. Erstmals in der Vereinsgeschichte darf dann Kapitän Lukas Hradecky (34) die Meisterschale nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg in den Leverkusener Nachmittagshimmel strecken.

"Ich freu’ mich da wie Bolle drauf und würde die Schale am liebsten umarmen und sagen 'Toll, dass du da bist und auch mal in Leverkusen vorbeigeschaut hast'", stellte der Ex-Boss von Christoph Daum (70) klar.