Viertelfinale für Bayer Leverkusen nach Sieg gegen Budapest zum Greifen nahe

Leverkusen - Für Bayer Leverkusen ist der achte Einzug in das Viertelfinale eines Europapokals zum Greifen nahe. Durch das 2:0 (1:0) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest legte der Bundesligist einen guten Grundstein.

Kerem Demirbay (l.) gelang am Donnerstagabend schon früh der Führungstreffer gegen Ferencváros Budapest. © Federico Gambarini/dpa

Kerem Demirbay mit einem frühen (10.) und Edmond Tapsoba mit einem späten Tor (86.) sorgten für den hart erkämpften, aber standesgemäßen Sieg.

Dennoch dürfte das Rückspiel nochmal eine heiße Partie werden. Der 33-malige ungarische Meister zieht extra in die fast 70.000 Zuschauer fassende Puskas-Arena um, in der am 31. Mai auch das Endspiel stattfindet. Über 50.000 Tickets sind bereits verkauft.

Bei Ferencváros hatte Leverkusen schon im Vorjahr in deren eigentlichen Heimstadion mit 0:1 verloren. Damals war Budapest vom langjährigen Bundesliga-Trainer Peter Stöger trainiert worden. Inzwischen ist Stanislaw Tschertschessow, früherer Bundesliga-Torwart von Dynamo Dresden und langjähriger Nationaltrainer Russlands, Coach der Ungarn.

Zuletzt stand Bayer, das 1988 den UEFA-Cup gewann und 2002 im Champions-League-Finale stand, 2020 in der Europa League unter den besten Acht. Inter Mailand war damals Endstation.

Für die Ungarn war schon das Hinspiel ein ganz besonderes. Erstmals seit 19 Jahren hatte ein ungarischer Klub im Europacup überwintert, damals war es Debrecen.

Nicht nur ungewöhnlich viele Journalisten begleiteten den ungarischen Meister, sondern auch über 2000 Fans. Und die waren phasenweise so lautstark, dass die Leverkusener Anhänger sich Mühe geben mussten, dagegen anzusingen.