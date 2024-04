BVB gegen Bayer Leverkusen: DAZN-Experte Khedira fordert in der Halbzeit Rot für Can und Elfmeter

Halbzeit zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen. DAZN-Experte Khedira fordert in der Halbzeit Rot für Can und Elfmeter

Von Tina Hofmann, Florian Mentele

Dortmund - Das Top-Spiel der Bundesliga am Sonntag zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen ist in der ersten Halbzeit extrem taktisch geprägt. Aktuell steht es 0:0. Die beste Chance hatte Marcel Sabitzer in der 42. Minute, doch Lukas Hradecky entschärfte seinen Schuss.

Emre Can hatte Glück, dass er nicht Rot sah. Dafür kassierte er seine 5. Gelbe Karte und fehlt kommende Woche bei RB Leipzig. © IMAGO / Beautiful Sports Nach den Auftritten in der Champions League und der Europa League in der Woche merkt man beiden Teams an, dass körperlich und emotional viele Körner gelassen wurden. In der Halbzeit sorgt eine Szene für heftige Diskussionen: Emre Can hatte in der 30. Minute Jeremie Frimpong am Sechszehner mit der offenen Sohle von hinten am Knöchel getroffen. Für DAZN-Experte Sami Khedira eine klare Rote Karte und Elfmeter für Leverkusen, doch der VAR checkte die Situation. Schiedsrichter Daniel Siebert schaute es sich nicht selbst an, lief das Spiel konsequenzenlos weiterlaufen anschließend. Borussia Dortmund Irres Hin und Her: BVB nach wilder Achterbahnfahrt im Halbfinale der Champions League! Beim BVB haben Can und Ian Maatsen die fünfte Gelbe Karte gesehen, sie fehlen beim kommenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Auch die zweite Halbzeit des Topspiel jetzt bei TAG24 im Liveticker.

57. Minute: Heiß! Grimaldo zirkelt einen Freistoß von rechts auf den Kasten, Kobel lenkt den Ball über die Latte und klärt zur Ecke. Aus der springt aber nichts Zählbares für Bayer heraus. 56. Minute: Wieder duellieren sich Can und Frimpong. Der Kapitän ist bereits mit Gelb verwarnt, muss aufpassen. 53. Minute: Bayer-Trainer Xabi Alonso bittet Frimpong zum Einzelgespräch an der Seitenlinie. Bislang ist der Niederländer der größte Aktivposten des frischgebackenen Meisters, der Torerfolg blieb noch aus. 51. Minute: Der BVB kommt mit Mut aus der Kabine. Die Gastgeber befinden sich jetzt häufiger im generischen Sechzehner, Sabitzer und Wolf probieren es, doch ihre Schüsse werden geblockt. 49. Minute: Die zweite Halbzeit läuft. Der BVB hat einmal gewechselt. Für Maatsen, der kommende Woche bei RB Leipzig aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, kommt Marius Wolf ins Spiel.

18.25 Uhr: Laura Wontorra und Sami Khedira fordern Rot für Emre Can und Elfmeter für Bayer Leverkusen

Die Szene aus der 30. Minute wird in der Halbzeit bei DAZN ganz klar bewertet: Moderatorin Laura Wontorra, vor allem aber Sami Khedira fordern eine Rote Karte für Emre Can vom BVB und Elfmeter für Leverkusen. Der Kapitän hatte Frimpong von hinten mit offener Sohle am Knöchel getroffen, ihn dabei auch noch geschubst. Der VAR checkte die Situation zwar, Schiedsrichter Daniel Siebert schaute sich die Szene aber nicht noch einmal selbst an. Am Ende ging das Spiel einfach weiter. Für beide eine klare Fehlentscheidung.

Aus dem Nichts hat Marcel Sabitzer die beste Chance für den BVB im Spiel

45.+2: Halbzeit! Es steht 0:0. 45. +1: Niclas Füllkrug und Emre Can sehen Gelb, für Can ist es ebenfalls die Fünfte - er und Maatsen fehlen bei RB Leipzig. 45.+1: Nach einem Ballverlust durch Emre Can wird es wild um den BVB-Sechzehner, doch Hofmann steht im Abseits, zuvor hatte Hummels schon geklärt. 45. Minute: Schlotterbeck bringt im eigenen Sechzehner Frimpong zu Fall. Wieder checkt der VAR die Szene, doch auch hier geht es weiter. 42. Minute: Aus dem Nichts verbucht der BVB die beste Chancen des Spiels für sich, als Marcel Sabitzer im Sechzehner von Ryerson bedient wird und einfach mal aufs Tor abzieht. Keeper Lukas Hradecky muss eine Parade auspacken, um den Schuss zu parieren.

Bayer Leverkusen ist dem Tor weitaus näher als der BVB

37. Minute: Hofmann ist durch, Maatsen kann ihn nur per Foul stoppen - Gelbe Karte auch für den BVB nun. Es ist die fünfte Gelbe für Maatsen, er fehlt damit im kommenden Spiel gegen RB Leipzig. Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für Leverkusen, doch Grimaldo zirkelt die Kugel übers Tor. 36. Minute: Frimpong dribbelt die rechte Seite wieder schwindelig, passt auf Grimaldo. Der nimmt aus der Distanz einfach mal Maß, der Ball fliegt nur knapp über die Latte des Kobel-Kastens. 30. Minute: Der VAR schaltet sich nach einem Schubser von Emre Can an Frimpong an der Strafraumgrenze ein. Die Situation wird gecheckt, doch es gibt keine Konsequenzen.

29. Minute: Wieder taucht Frimpong am Strafraum auf, steckt zu Hofmann durch, doch bei Schlotterbeck ist Schluss. 28. Minute: Ryerson fasst sich ein Herz und setzt zum Vorstoß auf der rechten BVB-Seite an, ist von Tella nur durch ein Foul zu stoppen. Der sieht Gelb - die erste Karte in dieser Begegnung.

25. Minute: Taktisch geprägt, aber nicht sehr intensiv ist die Partie bislang. Die schnellen Läufe, Blitzaktionen sind bislang nicht zu sehen. Doch wer will es beiden Teams nach der Belastung auf internationalem Parkett in der Woche verübeln. Das hat nicht nur körperlich, sondern auch emotional Kraft gekostet.

Bayer Leverkusen ist die aktivere Mannschaft, die Chancen sind da

21. Minute: 20 Minuten sind gespielt im Signal Iduna Park. Es ist eine extrem interessante Partie mit viel taktischer Prägung und hoher Qualität. Die emotionalen Highlights oder Großchancen bleiben bislang Mangelware. 17. Minute: Nach mehr als einer Viertelstunde muss Leverkusen mal so richtig aus dem eigenen Sechzehner herausspielen, weil sich der BVB ein wenig mehr nach vorn traut. Doch weiterhin ist das Spiel extrem taktisch geprägt. Die Schwarz-Gekben stehen tief und trauen sich noch nicht aus ihrer defensiven Deckung.

BVB agiert extrem abwartend und auf defensive Sicherheit bedacht

13. Minute: Der BVB agiert sehr abwartend und will offensiv keinerlei Risiko eingehen. Leverkusen hat vorwiegend den Ball und versucht es immer wieder, vor den Kasten der Gastgeber zu kommen. 10. Minute: DAZN-Experte Sami Khedira ist "total begeistert" von dem, was sich in den ersten zehn Minuten taktisch auf dem Rasen abspielt. 8. Minute: Glück für den BVB! Wieder ist es Frimpong, der im Strafraum ist und recht frei zum Kopfball kommt. Den setzt er nach einer Flanke von links von Tella aber weit über den Kasten.

Bayer Leverkusen setzt gleich in der ersten Minute durch Jeremie Frimpong ein Ausrufezeichen

6. Minute: Mit Frimpong wird die linke Dortmunder Abwehrseite noch ordentlich zu tun haben. Er schafft es wieder in den Sechzehner, wird dort aber im BVB-verbund gestoppt. 4. Minute: Nach forschem Beginn wird sich nun erstmal abgetastet. Beide sind um Ordnung bemüht, wobei Bayer aktuell mehr Ballbesitz hat als der BVB. 1. Minute: Geht gleich gut los! Frimpong nimmt nach wenigen Sekunden Maß, sein Schuss von halb rechts zischt knapp über den Kasten von Gregor Kobel.



21. April, 17.30 Uhr: Der Ball rollt!

Jetzt geht es los, der Ball rollt.

21. April, 17.24 Uhr: Gänsehaut bei "You'll never walk alone" vor dem Anpfiff in Dortmund

Großartige Kulisse im Signal Iduna Park und tolle Stimmung bei "You'll never walk alone" vor dem Anpfiff. Nach Glückwünschen an Leverkusen für die Meisterschaft von Stadionsprecher Norbert Dickel sagt er: "Für Leverkusen geht es um nichts mehr, für uns noch um viel". Klar, der BVB will als Halbfinalist der Champions League auch nächstes Jahr in der Königsklasse spielen, muss dafür aber weiter siegen. Drei Punkte beträgt vor dem Spiel der Rückstand auf RB Leipzig auf Tabellenplatz vier. Trotz eines Sieges könnte das Terzic-Team aber nicht vorbeiziehen, denn beim Torverhältnis liegt RB klar vorn.

21. April, 17.15 Uhr: Xabi Alonso macht vor dem Anpfiff klar, dass sein Team gewinnen will.

Xabi Alonso macht vor dem Anpfiff am Mikrofon bei DAZN klar, dass sein Team noch erfolgshungrig ist. "Wir müssen nicht gewinnen, aber wir wollen gewinnen. Wir haben noch einige Ziele zu erreichen", sagt der Spanier. Dortmund will das natürlich verhindern und das erste Team sein, das Leverkusen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schlägt.

21. April, 16.37 Uhr: Aufstellung von Bayer Leverkusen für das Duell beim BVB

21. April, 16.36 Uhr: Aufstellung vom BVB für das Spiel gegen Bayer Leverkusen

21. April, 15.56 Uhr: Feueralarm vor Bundesliga-Spiel zwischen BVB und Bayer Leverkusen

Der Signal Iduna Park ist offenbar schon angeheizt, denn im Stadion gab es vor der Top-Partie einen Feueralarm. Darüber berichtete DAZN-Moderatorin Laura Wontorra (35) in ihrer Instagram-Story. "Feueralarm. Das habe ich so auch noch nie erlebt vor einem Bundesliga-Spiel", erklärte die 35-Jährige. "Wir müssen uns jetzt alle hier versammeln, das gilt auch für die Ordner. Hoffen wir mal, dass es nur ein Fehlalarm ist." Später teilte die Bremerin allerdings noch weitere Bilder aus der Stadion, es scheint also alles glimpflich ausgegangen zu sein.

21. April, 14.45 Uhr: Bayer Leverkusen kann weitestgehend aus den Vollen schöpfen

Xabi Alonso stehen für das Gastspiel in Dortmund hingegen fast alle Akteure zur Verfügung. Lediglich Amine Adli (23) muss gelbgesperrt passen, dazu fallen mit Adam Hlozek (21, Sprunggelenk) und Borja Iglesias (31) die Stürmer Nummer drei und vier weiterhin aus.

21. April, 13.39 Uhr: Donyell Malen fehlt dem BVB auch gegen Bayer Leverkusen

Die Borussen müssen wie schon zuletzt in der Champions League auf einen Leistungsträger verzichten. Flügelstürmer Donyell Malen (25) ist am Samstagabend aufgrund anhaltender Oberschenkelprobleme nicht mit ins Teamhotel gefahren, wie die Ruhr Nachrichten zuerst vermeldeten. Die Verletzung beschäftigt den Niederländer schon länger und brach nach seinem zwischenzeitlichen Comeback gegen Gladbach erneut auf. Daneben fehlen den Borussen auch Karim Adeyemi (22, Gelb-Rot-Sperre), Rami Bensebaini (29, Knieverletzung und Sébastien Haller (29, Sprunggelenksverletzung).

21. April, 12 Uhr: Bilanz zwischen BVB und Bayer Leverkusen

Die Statistik spricht sehr wohl für das Ende der Leverkusener Hammer-Serie. Im Dezember konnten die Schwarz-Gelben der Werkself bereits ein 1:1-Remis abringen, in der vergangenen Saison gewann Dortmund sogar beide Spiele ohne Gegentor (1:0, 2:0). Insgesamt sieht die Bilanz jedoch ausgeglichener aus, in 89 Duellen verließ Bayer den Platz 30 Mal als Sieger, die Borussen freuten sich 36 Mal. 23 Partien endeten mit einer Punkteteilung.

