BVB gegen Bayer Leverkusen: Feueralarm vor Kracher-Duell! "Noch nie erlebt"

Dortmund - Geht die Mega-Serie auch im Top-Spiel weiter? Seit dem vergangenen Wochenende hat Bayer 04 Leverkusen die Deutsche Meisterschaft im Sack , doch die Truppe von Erfolgscoach Xabi Alonso (42) kann ihr ungeschlagenes Märchen noch weiterschreiben. Dafür darf Borussia Dortmund am Sonntag, 17.30 Uhr, vor traditionell lautstarker Kulisse im Signal Iduna Park aber nicht zum Stolperstein werden.

In der Hinrunde trennten sich Bayer und der BVB mit einem Unentschieden, womit die Serie der Werkself weitergehen würde. © Marius Becker/dpa

Das 1:1 der Werkself gegen West Ham United in der Europa League am Donnerstag war bereits das 44. Mal in dieser Saison, dass der neue Bundesliga-Champion den Platz zumindest nicht als Verlierer verließ.

Der BVB kegelte hingegen am Dienstag in einem wilden Schlagabtausch Atlético Madrid aus der Champions League, steht damit nun im Halbfinale und holte sich Selbstvertrauen.

Darüber hinaus läuft es auch in der Liga wieder rund, wo die Mannschaft von Edin Terzic (41) fünf Siege aus den letzten sechs Partien einfahren konnte.

Ist jetzt auch der neue Deutsche Meister fällig oder steuert Leverkusen tatsächlich weiter auf den Titel mit gänzlich weißer Weste hin? In unserem Liveticker zum Kracher halten wir Euch auf dem Laufenden.