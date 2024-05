BVB gegen PSG: Borussia-Fans lassen Dortmund vor CL-Kracher in Gelb erstrahlen!

Dortmund - Legt der BVB am heutigen Mittwochabend ab 21 Uhr den Grundstein fürs Champions-League-Finale ? In der Runde der letzten vier Teams wartet mit PSG um Superstar Kylian Mbappé (25) ein alter Bekannter, der nicht gerade freudige Erinnerungen wach werden lässt.

18 Uhr ging es laut des Fanprojekts Bündnis Südtribüne los, zahlreiche Menschen erschienen gemäß dem ausgerufenen Motto "Alle in Gelb" und sorgten für eine prächtige Stimmung, wie geteilte Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.

Trainer Edin Terzic (41) sieht seine Truppe ebenfalls gewappneter als noch im vergangenen Jahr, wie er auf den vereinseigenen Kanälen betonte: "Das erste Spiel in Paris hat uns gar nicht gefallen. Das zweite Spiel in Dortmund war deutlich anders, abermals eng, aber wir haben es geschafft, näher am Sieg zu sein als sie. Wir sind eine deutlich stabilere Mannschaft als im September oder auch noch im Dezember."

Gute Nachrichten für Edin Terzic (41)! Der BVB-Coach kann vor dem Kracher gegen PSG aufatmen und gleich mehrere Rückkehrer begrüßen.

So haben "sowohl Marcel Sabitzer als auch Donyell Malen wieder am Training teilgenommen", erklärte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag. Darüber hinaus standen auch Mats Hummels (35), Sébastien Haller (29) und Ian Maatsen (22) auf dem Platz, Emre Can (30) ist nach seiner Gelbsperre in der Liga gegen RB Leipzig ohnehin wieder am Start.

Terzic gehe davon aus, dass "uns die Jungs dann auch für morgen zur Verfügung stehen". Lediglich die Langzeitverletzten Ramy Bensebaini (29) und Julien Duranville (17) fallen weiterhin aus.