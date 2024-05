BVB gegen PSG: Füllkrug eiskalt, Dortmund führt verdient im CL-Halbfinale!

Der BVB will im Halbfinal-Hinspiel gegen PSG den Grundstein fürs CL-Finale legen und die zwei sieglosen Spiele aus der Gruppenphase wieder gutmachen.

Von Florian Mentele

Dortmund - Legt der BVB am heutigen Mittwochabend den Grundstein fürs Champions-League-Finale? Zur Halbzeit sieht es tatsächlich danach aus, denn die Dortmunder führen durch den bislang goldenen Treffer des Tages von Niclas Füllkrug verdient mit 1:0.

Niclas Füllkrug (l.) warf sich am Mittwochabend von Beginn an voll rein. © Federico Gambarini/dpa Bereits in der Gruppenphase mussten die Dortmunder zweimal gegen den französischen Spitzenklub ran. Im September setzte es unterm Eiffelturm eine 0:2-Pleite, rund drei Monate Später im Ruhrpott sprang lediglich ein 1:1-Remis heraus.

Mit dieser Bilanz wären die Schwarz-Gelben in der K.-o.-Runde natürlich ausgeschieden. In unserem Liveticker zum Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse verpasst Ihr keinen Treffer!

Halbzeit: Der Traum vom Endspiel lebt für den BVB! Die Borussia führt nach dem ersten Viertel des zweiaktigen Duells mit PSG - und das sogar durchaus verdient. Zwar arbeitete sich der französische Scheichklub nach den ersten zehn Minuten immer besser ins Match, die besseren Chancen hatte aber trotzdem der Bundesligist. Der wirft alles rein, ist deutlich mehr Kilometer gelaufen als der Kontrahent und legt dazu die nötige Intensität an den Tag.

BVB führt zur Pause im Champions-League-Halbfinale gegen PSG

45.+4 Minute: Maatsen holt kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen Freistoß raus, der bringt aber nichts ein. Kurz darauf schickt der englische Referee beide Mannschaften in die Kabinen. 44. Minute: Der BVB wittert seine Chance und erhöht beinahe auf 2:0! Sabitzers Volley nach feiner Füllkrug-Auflage aus rund elf Metern pariert Donnarumma allerdings hervorragend. Sekunden später fällt Maatsen noch im Strafraum, die Pfeife von Taylor bleibt aber stumm.

42. Minute: Davon müssen sich die Franzosen erstmal erholen - und nicht nur davon. Hernandez setzt sich verletzt auf den Boden und muss anschließend ausgewechselt werden. Luis Enrique bringt den erst 20-jährigen Lucas Beraldo in die Partie.

Die Tür zum Finale ist auf! Niclas Füllkrug (l.) freut sich über seinen Treffer zum 1:0. © INA FASSBENDER / AFP

Niclas Füllkrug (l.) lässt Gianluigi Donnarumma keine Chance und vollendet eiskalt. © ODD ANDERSEN / AFP

Niclas Füllkrug schießt den BVB gegen PSG in Front

36. Minute: TOOOOOOOOOOR für den BVB! Niclas Füllkrug bringt die Dortmunder mit 1:0 in Führung. Nach einem Sahne-Pass von Schlotterbeck ist der DFB-Knipser frei durch, steht außerdem nicht im Abseits und vollendet eiskalt.

34. Minute: PSG rennt mit irrem Tempo über rechts an, doch die Terzic-Elf ist giftig in den Zweikämpfen und kocht die Bemühungen souverän ab. 31. Minute: Das Momentum schlägt erneut leicht um, jetzt ist die Borussia wieder am Drücker. Brandt versucht es nochmal mit einer Ecke - wieder nichts. Daraufhin steht der deutsche Nationalspieler im Abseits. 29. Minute: Die darauffolgende Brandt-Flanke beim ruhenden Ball wird von der französischen Hintermannschaft jedoch entschärft. 28. Minute: Der Ligue-1-Vertreter läuft nun auch höher an, wenn der BVB die erste Reihe überspielt, ist allerdings viel Platz da. Den nutzt Adeyemi und zieht einen Freistoß kurz vor der linken Eckfahne.

Kylian Mbappé (M.) konnte bislang kaltgestellt werden, aber sein Team findet immer besser ins Spiel. © Bernd Thissen/dpa

PSG wird stärker, beim BVB schleichen sich Fehler ein

24. Minute: Ganz oft ist bei den schnellen Gegenstößen des Bundesligisten wesentlich mehr drin, aber mittlerweile schleichen sich zu viele Fehlpässe ein. So findet Sancho eben ohne Not Vitinha statt eines Mitspielers. 20. Minute: Die Borussen stemmen sich robust dagegen. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Sabitzer muss Lucas Hernandez an der Lippe blutend behandelt werden. 19. Minute: Es geht inzwischen hin und her, PSG setzt sich dabei verstärkt in der BVB-Hälfte fest, will jetzt offenbar das Heft in die Hand nehmen. 14. Minute: Fast das 1:0 für die Dortmunder! Die Terzic-Truppe kombiniert sich mit etwas Glück dann doch mal wieder durch die französischen Reihen, anschließend taucht Sabitzer frei halbrechts im Sechzehner vor Donnarumma auf, schießt dem Keeper aber nur gegen die Brust.

Marcel Sabitzer (vorn) hat die frühere BVB-Führung auf dem Schlappen. © FRANCK FIFE / AFP

13. Minute: PSG wird stärker und zwingt die Borussia im Aufbau nun zu mehr Fehlern. 10. Minute: Erste Gelegenheit für die Gäste! Ex-Borusse Dembélé kommt im Rückraum an den Ball und zieht sofort flach ab, das Leder rauscht aber links am Kasten von Gregor Kobel vorbei.

BVB mit gutem Start ins Halbfinale gegen PSG

7. Minute: Jetzt mal über die linke Seite, wo sich Adeyemi gut durchsetzt, seine hohe Hereingabe aber anschließend zu weit zieht. Von den Franzosen ist derweil noch ganz wenig zu sehen, insbesondere die Balleroberungen laufen gut für den BVB an. 6. Minute: Dennoch ein munterer Start der Hausherren, die die Kugel sicher laufen lassen und sich mutig nach vorn trauen. Eine Sancho-Flanke bleibt jedoch hängen. 4. Minute: Ein Ryerson-Einwurf auf der rechten Seite wird von Füllkrug verlängert, findet letztendlich aber keinen Abnehmer. 3. Minute: Vor der lautstarken Kulisse sind die Schwarz-Gelben um Kontrolle bemüht, die Pariser warten erst einmal ab.

1. Mai, 21.02 Uhr: Das Champions-League-Halbfinale zwischen dem BVB und PSG läuft

1. Minute: Der Ball rollt im Signal Iduna Park!

1. Mai, 20.51 Uhr: Gänsehaut im Signal Iduna Park

"You'll Never Walk Alone" ertönt soeben im Dortmunder Stadion, es kribbelt auf den Rängen! Gleich werden die Mannschaften rauskommen und die sagenhafte Atmosphäre zu spüren bekommen. In der Haut der PSG-Kicker möchte man da eher wohl nicht stecken.

Die BVB-Fans lieferten schon weit vor dem Anpfiff eine beeindruckende Show. © Bernd Thissen/dpa

1. Mai, 20.47 Uhr: BVB-Coach Edin Terzic hat einen einfachen Matchplan gegen PSG

BVB-Coach Edin Terzic sprach vor dem Anpfiff am DAZN-Mikrofon über die große und verdiente Chance. "Es gibt Gründe, warum wir hier sind. Das war kein Losglück, was wir hatten", so der 41-Jährige. "Das haben wir uns verdient und wir wissen, dass alles möglich ist." Sein Matchplan sei dabei denkbar einfach: "Wir wollen das, was wir gerne machen, zeigen, und das, was sie gerne machen, vermeiden."

Edin Terzic rechnete seiner Mannschaft vor dem beginn gute Chancen aus. © Federico Gambarini/dpa

1. Mai, 20.28 Uhr: BVB spielt gegen PSG auch für Deutschland und die Bundesliga

Ein Sieg gegen die Franzosen wäre für die Bundesliga noch mit einem weiteren Schmankerl verbunden, der Erfolg würde nämlich den fünften Startplatz für die Champions League in der kommenden Saison 2024/25 sichern. Die Bayern haben mit ihren Unentschieden gegen Real die Grundlage dafür geschaffen, ein Triumph der Dortmunder heute würde rechnerische Sicherheit bringen - und den BVB höchstselbst wieder in die Königsklasse katapultieren. Vom fünften Platz sind die Schwarz-Gelben nämlich nicht mehr zu verdrängen.

1. Mai, 20.12 Uhr: PSG beginnt mit Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé

Bei dem Gast aus Frankreich greifen zunächst wie erwartet Superstar Kylian Mbappé und Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé an. Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani schaut hingegen erst einmal zu, auf der linken Seite soll Riesentalent Bradley Barcola wirbeln. Mit Achraf Hakimi startet noch ein weiterer Ex-Borusse, außerdem beginnen das 18-jährige Mittelfeld-Juwel Warren Zaïre-Emery sowie der frühere Bayern-Verteidiger Lucas Hernández.

1. Mai, 19.59 Uhr: So startet der BVB ins das Halbfinal-Hinspiel gegen PSG

Der angeschlagene Leistungsträger Marcel Sabitzer startet ebenso wie die zuletzt gesperrten Ian Maatsen und Emre Can, dafür hat es bei Flügelflitzer Donyell Malen nach seinen Knieproblemen nur für die Bank gereicht! Außerdem beginnt der gegen Leipzig ausgewechselte Mats Hummels in der Innenverteidigung, Niklas Süle sitzt zunächst draußen. Das gilt auch für Marco Reus und den ebenfalls erst nach Verletzung zurückgekehrten Angreifer Sébastien Haller.

1. Mai, 19.55 Uhr: BVB-Fans lassen Dortmund in Gelb erstrahlen

Tausende Anhänger der Borussia liefen vor der Partie gegen PSG - wie angekündigt - von der Möllerbrücke zum Signal Iduna Park. 18 Uhr ging es laut des Fanprojekts Bündnis Südtribüne los, zahlreiche Menschen erschienen gemäß dem ausgerufenen Motto "Alle in Gelb" und sorgten für eine prächtige Stimmung, wie geteilte Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.

Die BVB-Anhänger demonstrierten bereits vor dem Anpfiff, was PSG später im Signal Iduna Park erwartet. © Bernd Thissen/dpa

1. Mai, 19.14 Uhr: Polizei kontrolliert 800 Personen an der Grenze

Vor dem CL-Kracher am Mittwochabend hatte auch die Polizei alle Hände voll zu tun. An der deutsch-niederländischen sowie deutsch-belgischen Grenze wurden nach Behördenangaben über 350 Fahrzeuge und mehr als 800 Personen kontrolliert, die auf dem Weg nach Dortmund waren. Dabei stellten die Beamten unter anderem Pyrotechnik, Vermummungsmaterial und verstärkte Motorradhandschuhe sicher. Die Einreise sei allerdings niemandem verweigert worden.

Die Polizei hat gewaltbereiten Fußballfans vor dem Champions-League-Spiel am Mittwochabend in Dortmund auf den Zahn gefühlt. © -/Bundespolizeiinspektion Aachen/dpa

1. Mai, 18.47 Uhr: Hat der BVB aus den Gruppen-Duellen mit PSG gelernt?

"Wir kennen Paris, und wir sind nun ein, zwei Schritte weiter als damals vor dem ersten Gruppenspiel. Wir wollen da etwas gutmachen", erklärte Julian Brandt (27) bereits nach dem Einzug ins Halbfinale. Trainer Edin Terzic (41) sieht seine Truppe ebenfalls gewappneter als noch im vergangenen Jahr, wie er auf den vereinseigenen Kanälen betonte: "Das erste Spiel in Paris hat uns gar nicht gefallen. Das zweite Spiel in Dortmund war deutlich anders, abermals eng, aber wir haben es geschafft, näher am Sieg zu sein als sie. Wir sind eine deutlich stabilere Mannschaft als im September oder auch noch im Dezember."

Im dritten Anlauf in dieser Saison soll Paris Saint-Germain fallen. BVB-Coach Edin Terzic (41) rechnet seinem Team durchaus Chancen aus. © Bernd Thissen/dpa

1. Mai, 17.14 Uhr: Personalsituation beim BVB vorm Spiel gegen PSG

Gute Nachrichten für Edin Terzic (41)! Der BVB-Coach kann vor dem Kracher gegen PSG aufatmen und gleich mehrere Rückkehrer begrüßen. So haben "sowohl Marcel Sabitzer als auch Donyell Malen wieder am Training teilgenommen", erklärte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag. Darüber hinaus standen auch Mats Hummels (35), Sébastien Haller (29) und Ian Maatsen (22) auf dem Platz, Emre Can (30) ist nach seiner Gelbsperre in der Liga gegen RB Leipzig ohnehin wieder am Start. Terzic gehe davon aus, dass "uns die Jungs dann auch für morgen zur Verfügung stehen". Lediglich die Langzeitverletzten Ramy Bensebaini (29) und Julien Duranville (17) fallen weiterhin aus.

Mit Donyell Malen (25, 2.v.l.) kehrt ein Leistungsträger wahrscheinlich in die BVB-Offensive zurück. © Bernd Thissen/dpa

1. Mai, 15.15 Uhr: Auch Schiedsrichter Anthony Taylor ist kein gutes Omen für den BVB

Anthony Taylor (45) ist bereits seit der Saison 2010/11 in der englischen Premier League aktiv und leitete in der Champions League bislang 33 Partien. © ODD ANDERSEN / AFP