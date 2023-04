Auch die Bayern waren schon dran: BVB jagt umworbenes Riesentalent!

Darüber hinaus feierte er während der WM 2022 in Katar sein Länderspiel-Debüt für die "Nati" beim Gruppenmatch gegen Kamerun und stand im Anschluss gegen Brasilien sogar direkt in der Startelf.

Dass der vielseitig einsetzbare Linksfuß die aufgerufene Summe dennoch wert sein könnte, hat er in der laufenden Saison eindrucksvoll angedeutet. In wettbewerbsübergreifend 36 Partien steuerte er starke acht Treffer und neun Assists bei.

Mit den Young Boys aus Bern steht der Offensivakteur kurz vor dem Meistertitel. Am heutigen Dienstagabend (20.30 Uhr) kann der 16. Triumph der Vereinsgeschichte mit einem Sieg beim Grasshopper Club Zürich eingetütet werden.

Bei der WM 2022 in Katar durfte sich Fabian Rieder (3.v.l.) gegen das brasilianische Star-Ensemble auf internationaler Ebene beweisen. © NELSON ALMEIDA / AFP

Nun zeichnet sich also der nächste Karriereschritt ab, nachdem vor einem Jahr schon der deutsche Rekordmeister seine Fühler nach dem Shootingstar ausgestreckt haben soll. "Bayern München ist eine Liga zu hoch für mich. Oder zwei Ligen", sagte Rieder der Zeitung Blick allerdings im vergangenen August.

Komplett abgekühlt soll das FCB-Interesse aufgrund seiner hervorragenden Entwicklung trotzdem noch nicht sein, ein Wechsel zum BVB erscheint aber etwas realistischer. Daneben mischen wohl auch Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach im Rieder-Rennen mit.

Das deutsche Oberhaus würde den in der offensiven Mittelfeldzentrale beheimateten Rohdiamanten auch definitiv reizen. "Am Schluss ist es kein Wunschkonzert, aber müsste ich wählen, würde ich die Bundesliga nehmen", erklärte das Talent in einem weiteren Blick-Interview.

Insbesondere der Signal Iduna Park scheint dem inzwischen vierfachen Nationalkicker zu gefallen: "Ja, das Dortmunder Stadion ist eines der schönsten Stadien mit diesen Fans", schwärmte er.

Bei der Borussia könnte Rieder theoretisch in die Fußstapfen des wechselwilligen Jude Bellingham (19) treten, auch wenn er bei den Young Boys in der Regel etwas weiter vorgezogen und fast schon als hängende Spitze agiert.

Der Vertrag des im kleinen Dorf Koppigen bei Bern geborenen Allrounders beim BSC läuft noch bis 2025. Sollte er dem designierten Schweizer Meister tatsächlich eine Summe im Bereich der kolportierten 20 Millionen Euro einbringen, würde er zum neuen Rekordabgang aufsteigen.