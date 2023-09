Transferfenster geschlossen: Haut dieser Nationalspieler vom BVB trotzdem noch ab?

Thorgan Hazard (30) steht beim BVB vor dem Abflug. © Bernd Thissen/dpa

Zwar ist in Deutschland die Deadline für Transfers am vergangenen Freitag um 18 Uhr abgelaufen, doch in Belgien steht diese Frist erst heute um Mitternacht an.

Und genau da könnte sich für den linken Außenbahnspieler und den BVB eine Lücke auftun. Zuletzt wurde er sogar mit Newcastle United in Verbindung gebracht, doch nun soll der RSC Anderlecht mit Hochdruck an einer Verpflichtung bis Mitternacht arbeiten.

Wie die Bild berichtet, würden beide Seiten an einer Einigung arbeiten, Borussia Dortmund verlangt wohl fünf Millionen Euro für den Nationalspieler, der bis Sommer an PSV Eindhoven verliehen war.

Problem ist nur: Sollten die Verantwortlichen um Trainer Edin Terzic (40) und Sportdirektor Sebastian Kehl (43) den flexiblen Spieler jetzt ziehen lassen, sieht es auf der linken Außenbahn dünn aus beim kriselnden BVB.