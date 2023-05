BVB trauert um vergebene Meisterschaft: "in der Hinrunde verspielt"

Hans-Joachim Watzke (63) versuchte das Scheitern seines BVB am letzten Spieltag zu erklären. © Arne Dedert/dpa

Selten war die Chance auf eine Deutsche Meisterschaft größer als am Samstagnachmittag für Dortmund. Doch die Schwarz-Gelben verspielten vor eigenem Publikum gegen Mainz (2:2) ihre Pole Position und den sicher geglaubten Titel.

Nachdem am Samstag in den Köpfen der Spieler vor allem Leere und Fassungslosigkeit herrschten, versuchte sich BVB-Boss Watzke am Samstag in Erklärungsversuchen:

"Der eine oder andere Spieler ist mit dem Druck nicht so gut umgegangen, den das frühe Münchner Tor ausgelöst. Dazu kam der verschossene Strafstoß (19. Minute durch von Sébastien Haller, Anm. d. Red.) als Knackpunkt in einer insgesamt brutalen ersten Hälfte."

Doch auch Watzke kam nicht umhin, Einblick in das Seelenleben der Borussen zu geben: "Gestern hat es sich noch schlimmer angefühlt als das verlorene Champions-League-Finale 2013."



Bezeichnend war das Bild von BVB-Coach Edin Terzic (40), der seine Tränen nach Spielschluss vor der Südtribüne nicht verbergen konnte. Es dauerte 1,5 Stunden nach Abpfiff, bis die obligatorische Pressekonferenz starten konnte.