Der Poker ist beendet: BVB verkündet Bellingham-Wechsel!

Jude Bellingham (19) verlässt die Schwarz-Gelben und heuert bei den Königlichen aus Madrid an. © Christian Charisius/dpa

"Der Spieler Jude Bellingham steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu Real Madrid. Hierüber haben sich die Parteien dem Grunde nach heute verständigt. Die vertraglichen Details sind nun noch abzustimmen und zu dokumentieren", hieß es in einer Pressemitteilung des BVB.

Darüber hinaus veröffentlichte die Borussia auch die Rahmenbedingungen des Deals.

Die Königlichen überweisen zunächst 103 Millionen Euro als Sockelablöse ins Ruhrgebiet, außerdem können mögliche Bonuszahlungen bis zu 30,9 Millionen Euro fällig werden.

Zuvor hatte The Athletic bereits über eine Übereinkunft der beiden Vereine berichtet. Demzufolge werde der Nationalkicker der "Three Lions" in den nächsten Tagen zum obligatorischen Medizincheck auf der iberischen Halbinsel erwartet. Anschließend soll seine Unterschrift bis 2029 folgen, wie wiederum die spanische Zeitung Marca vermeldete.

Bellingham war im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zu den Schwarz-Gelben gewechselt, die somit ein dickes Transferplus erwirtschaften.

Auch die "Blues" aus der zweitgrößten Stadt Englands dürfen sich im Zuge des Wechsels über einen warmen Geldregen freuen, denn damals sicherte man sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von fünf Prozent, die nun also rund fünf Millionen Euro in die Kassen spült.