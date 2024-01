BVB versucht es zu verheimlichen: Dieser wichtige Star fällt offenbar aus!

Dortmund - Nach einer gruseligen Hinrunde, zuletzt aber zwei Siegen in Serie hat der BVB wieder die direkten Champions-League -Plätze in der Tabelle der Bundesliga im Visier. Doch nun scheint ausgerechnet im Heimspiel gegen den VfL Bochum ein Schlüsselspieler auszufallen.

Zuletzt sprang er ein, als Kobel beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am 29. Oktober mit blutender Nase in der 25. Minute das Feld verließ.

In dem Moment lag der BVB mit 0:2 zurück, sicherte sich am Ende in einem wilden Spiel beim 3:3-Endstand noch einen Punkt. Meyer ist also bereit für seine Aufgabe.

Spannend dürfte vor allem sein, ob Mats Hummels (35) nach schwerem Infekt schon wieder in die Startelf zurückkehrt. Er war in der Woche wieder ins Training eingestiegen.