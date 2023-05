Erster BVB-Transfer wohl durch, bis zu 15 Veränderungen sollen folgen!

Ein doppeltes Herz für die Borussia! Ramy Bensebaini (28) zieht es von Mönchengladbach nach Dortmund. © Marius Becker/dpa

Laut Transferexperte Fabrizio Romano (30) hat der algerische Nationalkicker bereits den Medizincheck absolviert und einen Vertrag beim BVB unterschrieben. Nur die offizielle Bestätigung des deutschen Vizemeisters stehe noch aus und soll in den nächsten Tagen folgen.

Das Arbeitspapier des torgefährlichen Abwehrmannes bei den Fohlen lief zum Ende der Spielzeit aus, sein Abschied aus Gladbach hatte sich derweil schon seit Monaten abgezeichnet und galt längst als beschlossene Sache.

Auch die Borussia-Schwester aus Dortmund trat vor einem Dreivierteljahr direkt als möglicher Abnehmer zum Vorschein, der Poker um den Außenverteidiger entwickelte sich allerdings zur Hängepartie.

Nun scheint die Causa Bensebaini endlich geklärt, was auch am fixen Abgang von Raphael Guerreiro (29) liegen dürfte. Der Portugiese sagte am Sonntagabend auf Instagram Lebewohl und räumte den Weg für seinen designierten Nachfolger endgültig frei.

Bensebaini stand für Mönchengladbach in der soeben abgelaufenen Saison 30 Mal auf dem Platz und erzielte dabei beachtliche sieben Tore.