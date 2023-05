Einen Tag nach dem Titel-Drama - erster BVB-Held verabschiedet sich!

In der zurückliegenden Woche sollen bereits Möbelpacker vor seinem Haus gesichtet worden sein. Ein Dortmunder Angebot zur Vertragsverlängerung ließ der portugiesische Europameister von 2016 unbeantwortet.

Zuvor hatte die Bild -Zeitung darüber berichtet, dass der 29-Jährige bereits am Vortag "hinter den Kulissen" verabschiedet wurde. Eine Überraschung ist diese Nachricht nicht mehr: Der Weggang des 224-maligen BVB-Akteurs hatte sich angedeutet .

Der Derby-Held und samstägliche Schütze des 1:2-Treffers sagt Tschüss! Raphaël Guerreiro (29) gab am Sonntag-Abend seinen Abschied vom BVB via Instagram bekannt.

Mit im Gepäck aus Dortmund nimmt der Edeltechniker die Erinnerungen an die DFB-Pokalsiege 2016/17 und 2020/21, genauso wie 40 Treffer und 50 Assists. Eine klasse Ausbeute für den Linksverteidiger, der in offensiven Belangen stärker ist als in defensiven.