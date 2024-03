Halbzeitführung! BVB dank Blitz-Tor auf dem besten Weg ins Viertelfinale

Dortmund - Was für ein Traumstart! Borussia Dortmund will unbedingt das erste Viertelfinale seit 2021 in der Champions League erreichen, braucht dafür einen Sieg gegen die PSV Eindhoven. Und genau so legten die Schwarz-Gelben los: Schon nach drei Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Niederländer! Die Führung nimmt der BVB mit in die Pause.