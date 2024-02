Irre Startphase! BVB dreht Rückstand zur 2:1-Führung gegen Hoffenheim

Donyell Malen (l.) glich zum 1:1 aus, danach traf Nico Schlotterbeck zum 2:1. © Bernd Thissen/dpa

Wie die "Ruhr Nachrichten" zuerst berichteten, fehlte neben Süle auch Hummels bei der Abfahrt zum Teamhotel. Allerdings folgte der Nationalspieler der Mannschaft mit dem eigenen Auto.

Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte Trainer Edin Terzić (41) aber Antonios Papadopoulos (24) mit ins Hotel genommen. Mit ihm und Hummels wären es 21 Spieler gewesen, 20 dürfen auf den Spielberichtsbogen.

Rund eine Stunde vor Anpfiff ist klar: Hummels hat es in den Kader geschafft. Er sitzt allerdings nur auf der Bank. Beim Interview mit DAZN erklärte der Coach, dass Hummels seit Freitag an einem Magen-Darm-Infekt litt und einsatzfähig ist, wenn er gebraucht wird.

Ohne ihn ging es direkt schlecht los, denn der BVB lag nach nur zwei Minuten zurück. Dabei schwamm die Abwehr um Emre Can und Nico Schlotterbeck kräftig und half beim Tor von Ihlas Bebou (2. Minute) ordentlich mit.

Doch Dortmund biss sich in die Partie, kam durch Donyell Malen in der 21. Minute zum 1:1-Ausgleich und ging vier Minuten später nach einem Freistoß an der rechten Strafraumecke, den Schlotterbeck per Kopf ins Tor wuchtete, mit 2:1 in Führung (25.).