Süle mit Riesenbock! BVB beim Kellerkind völlig von der Rolle

Bochum - Was für ein Patzer von Niklas Süle! Der BVB steuert auf die fünfte Pleite in sieben Bundesliga-Spielen hin und macht sich das Leben dabei selbst schwer. Im Revierderby gegen den Tabellenletzten VfL Bochum liegen die Schwarz-Gelben zur Pause mit 0:2 hinten.

Die 35. Minute diente dabei als Sinnbild einer bislang verkorksten Dortmund-Saison: Der gerade erst wieder nach Verletzung in die Startelf gerückte Süle wurde im Aufbau leicht bedrängt - und spielte daraufhin einen haarsträubenden Fehlpass direkt in den Lauf von VfL-Stürmer Georgios Masouras.

Neu-Trainer Niko Kovac muss also wahrscheinlich weiter auf seinen ersten Triumph in der Liga warten, wenn er in der Kabine nicht die absolut richtigen Worte findet.