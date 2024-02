Zwei Stars fallen bereits aus! Muss der BVB gegen Hoffenheim auch noch auf ihn verzichten?

Gregor Kobel (26, l.) und Niklas Süle (28, M.) fallen auf jeden Fall aus, hinter Mats Hummels (35, r.) steht ein Fragezeichen. © IMAGO / ANP

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, fehlte neben Süle auch Hummels bei der Abfahrt zum Teamhotel. Allerdings folgte der Nationalspieler der Mannschaft mit dem eigenen Auto. Über die Gründe wurde nichts bekannt.

Um auf Nummer sicher zu gehen hat Trainer Edin Terzić (41) aber Antonios Papadopoulos (24) mit ins Hotel genommen. Mit ihm und Hummels wären es 21 Spieler, 20 dürfen auf den Spielberichtsbogen.

Man darf also gespannt sein, wer am Ende tatsächlich im Stadion auftaucht. Papadopoulos war noch am Samstag beim 4:3-Sieg des BVB II in der 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching im Einsatz.

Der Innenverteidiger absolvierte 68 Minuten, ehe Franz Pfanne für ihn ins Spiel kam.

Süle und Kobel hatten sich bereits vor der Champions-League-Partie beim PSV Eindhoven abgemeldet. Wieder mit im Kader sind hingegen Karim Adeyemi (22, muskuläre Probleme) und Julien Duranville (17). Der Belgier stand seit Mai 2023 nicht mehr im Aufgebot, hatte durchweg mit diversen Muskelverletzungen zu kämpfen.