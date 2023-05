Dritter Sommer-Transfer perfekt: Gladbach verpflichtet Bayern-Talent

Grant-Leon Ranos (19) wechselt aus der U23 des FC Bayern zu Borussia Mönchengladbach. © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa

Der 19 Jahre alte Angreifer kommt zur nächsten Saison ablösefrei aus dem Nachwuchs des FC Bayern München und unterschrieb einen Vertrag bis zum 3. Juni 2027, wie die Gladbacher am Mittwoch mitteilten.

Ranos, der im vergangenen März für sein Heimatland Armenien sein Debüt in der Nationalmannschaft bestritten hatte, kam diese Saison vornehmlich in der U23-Mannschaft des FC Bayern zum Einsatz und erzielte in der Regionalliga Bayern 20 Tore.

"Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler. Er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen", sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus (56).