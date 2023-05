Wieder kein Punkt, aber ein Tor: Chemie Leipzig verliert beim DDR-Rekordmeister

Obwohl sich die Leutzscher alles andere als einigelten, vielmehr aufs 1:1 gingen, was auch durchaus möglich war, erhöhte der BFC. Benjamin Bellot wehrte einen Eckball genau zu Reher ab, der easy auf 2:0 erhöhen konnte (38.).

Für die Gäste begann das Match beim Tabellennachbarn in Hohenschönhausen denkbar schlecht: Reher brachte eine Flanke ins Zentrum, wo Suljic für Beck ablegte, der den Ball aus wenigen Metern über die Linie bugsierte - 1:0 BFC (4.).

Im Sportforum Hohenschönhausen erzielte Christian Beck vor 2211 Zuschauern bereits in der 4. Minute das 1:0 für die Berliner, Chris Reher (38.) legte zum 2:0 nach. Nach Florian Kirsteins 1:2 (55.) stellte Amar Suljic den Zwei-Tore-Vorsprung mit dem 3:1 (62.) wieder her.

Gegen Ende der ersten Halbzeit sah es so aus, als könnten die Grün-Weißen auch im dritten Anlauf beim DDR-Rekordmeister nichts Zählbares mitnehmen.

Nach dem Seitenwechsel durchbrach Chemie dann aber die offensive Drangphase der Gastgeber. Janik Mäder nutzte den Platz, der ihm gegeben wurde, bediente Kirstein und der Stürmer netzte ein. Das 1:2 war Leipzigs erstes Tor beim BFC im dritten Aufeinandertreffen (55.).

Der Positiveffekt dadurch hielt aber nicht lang. Suljic traf nach einem Gegenstoß zum 3:1 für das Backhaus-Team (62.).

Mit etwas mehr Genauigkeit hätte das Resultat sogar noch höher ausfallen können, doch Suljic entschied sich in der 70. Minute statt für den Schuss für den Querpass auf Cedric Euschen, der geklärt werden konnte.

Die Kontrahenten tauschen in der Nordost-Staffel die Plätze, der BFC ist jetzt Sechster, Chemie zwei Punkte dahinter Siebter.

So geht's nächstes Wochenende weiter: Chemie empfängt am Samstag (13 Uhr) den Tabellenvorletzten Germania Halberstadt, der BFC gastiert bereits am Freitag (19 Uhr) bei der VSG Altglienicke.