Aluminium, Rot und Doppelpack: Verrückter CFC-Sieg gegen Halberstadt

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bleibt Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt dicht auf den Fersen. Gegen den Tabellenvorletzten VfB Germania Halberstadt feierten die Himmelblauen am Sonntag einen 3:0 (2:0)-Heimsieg.

CFC-Spieler Tim Campulka zieht zum 1:0 ab. © Picture Point/Gabor Krieg

Am kommenden Samstag kommt es im Erfurter Steigerwaldstadion zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Topteams der Nordost-Regionalliga. Gleich zwei Chemnitzer verpassen dieses Spitzenspiel.



Niclas Walther flog gegen Halberstadt in der 55. Minute nach seinem harten Einsteigen gegen Illia Hlynianyi mit Rot vom Platz. Robert Zickert kassierte Mitte der ersten Halbzeit die fünfte gelbe Karte.

Zickerts Nebenmann in der Innenverteidigung, Tim Campulka, war der Mann des Spiels. In der 31. Minute sorgte der 23-Jährige per Foulelfmeter für die Führung. Fynn Kleeschätzky hatte Felix Brügmann im Strafraum zu Fall gebracht.

Drei Minuten später schlug Campulka erneut zu. Erst holte er im Mittelfeld den Freistoß heraus. Chris Löwe brachte den ruhenden Ball vors Tor. Campulka nickte zum 2:0 ein.