Brügmann-Abschied beim CFC mit Pokalsieg: "Unruhe im Verein? Wir stehen im Finale!"

Chemnitz - An seine starke Quote aus der Rückrunde der vergangenen Saison, als Felix Brügmann (30) in 14 Einsätzen für den CFC neun Tore erzielte, kam der Stürmer in dieser Saison nicht heran. Mit elf Treffern in 33 Punktspielen war er dennoch der mit Abstand beste Offensivmann.