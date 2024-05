CFC holt neue Nummer eins fürs Tor!

Der 21 Jahre alte Torhüter kommt als neue Nummer eins! Zumindest verkündete der Regionalligist das am Mittwoch in seiner Pressemitteilung so und nährte damit die Spekulationen über einen Abgang von David Wunsch (21).

Die neue Nummer eins der Himmelblauen kommt vom Zweitliga-Absteiger Osnabrück. © Picture Point/Gabor Krieg

Adamczyk wurde am 14. Juli 2002 in Köln geboren. Von Kindheit an durchlief er das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, feierte dort 2019 den U17-Bundesliga-Titel. Anschließend sammelte er Erfahrungen in der Zweitvertretung des "Effzeh" und wechselte von dort aus im Jahr 2022 zum Drittligisten VfL Osnabrück.

"Ich war von Beginn an von diesem Projekt in Chemnitz überzeugt und freue mich schon jetzt auf das erste Spiel im Stadion an der Gellertstraße. Die Stadt, der Verein und seine Vision haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben", betonte Adamczyk.

Der ehemalige U18-Nationalspieler feierte mit Osnabrück 2023 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

In der Aufstiegssaison 2022/23 kam er auf sechs Drittliga-Einsätze. In der abgelaufenen Saison der 2. Bundesliga wurde er nicht eingesetzt.

Mit Stanley Birke hat der CFC einen Torhüter vor dem Erfurt-Heimspiel offiziell verabschiedet.

Der 17 Jahre alte Clemens Boldt, der beim 2:2 gegen die Thüringer zwischen den Pfosten stand, hat wie Wunsch den auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert.