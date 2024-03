CFC knackt im Derby die 10.000-er Marke! Trainer Tiffert spürt große Vorfreude

Chemnitz/Zwickau - Beide spielen eine gute Rückrunde in der Regionalliga, beide wollen etwas fürs eigene Prestige und ihre Fans tun und das Westsachsenderby gewinnen. Am Ostersonntag um 14 Uhr ist es so weit: Der Chemnitzer FC empfängt den FSV Zwickau - ein ewig junges Duell. Einen Favoriten gibt es nicht, die Tagesform wird entscheiden.