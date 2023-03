CFC-Profi und Ex-Veilchen Campulka powert vorm Pokalkracher: "Wir sind in der Pflicht!"

Tim Campulka (23) kann Sachsenpokal: Hier jubelt er nach seinem Ausgleichstreffer im Vorjahresfinale gegen Chemie Leipzig, das der CFC am Ende mit 2:1 gewann. © imago/HärtelPRESS

Tim Campulka (23) setzte in der ersten Halbzeit einen satten Schuss ans Aluminium. Beim Gegner nagelte Patrick Breitkreuz (31) kurz vor Spielende den Ball an den Innenpfosten. Von dort sprang die Kugel ins Tor.



"Wir waren die bessere Mannschaft, hatten wieder jede Menge Chancen. Doch wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen", ärgerte sich Campulka.

Das erhoffte Erfolgserlebnis vor dem mit Spannung erwarteten Viertelfinale im Landespokal blieb für die Elf von Trainer Christian Tiffert (41) aus.

Gefeiert wurden die Himmelblauen nach dem Abpfiff von ihren Fans in der Südkurve dennoch - minutenlang! "Das ist schon Wahnsinn. Wir verlieren das vierte Spiel in Folge und erleben so etwas. Unsere Fans sind aktuell nicht zu beneiden. Das ist komplett ungenügend, was wir ihnen bieten", sagte Campulka.

Er hätte den CFC im vergangenen Jahr verlassen und eine Klasse höher spielen können. Doch er hielt seinem Heimatverein die Treue, verlängerte den auslaufenden Vertrag und sprach von einer Herzensentscheidung: "Ich verbinde den CFC und die Fans mit vielen schönen Momenten."