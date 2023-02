0:0 beim BFC - 12. CFC-Spiel in Folge ohne Niederlage: Tiffert stolz wie Bolle!

Wermutstropfen: CFC-Spieler Kilian Pagliuca (26) flog in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Er fehlt am Mittwoch im Nachholer bei Viktoria Berlin. © Marcus Hengst

Die Elf von Trainer Christian Tiffert (40) blieb zum zwölften Mal in Folge unbesiegt. Seit dem Heim-0:1 gegen Chemie Leipzig am 1. Oktober erkämpften sich die Chemnitzer acht Siege und vier Unentschieden.



Kämpfen mussten sie auch beim BFC, der in der heißen Schlussphase in Überzahl spielte. Kilian Pagliuca flog in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der Offensivmann fällt für das Nachholspiel am Mittwochabend bei Viktoria Berlin aus.

Gegen den zehnmaligen DDR-Meister musste Tiffert die komplette Sturmreihe ersetzen. Die fehlende Durchschlagskraft machte sich vor allem in der zweiten Halbzeit bemerkbar. Da lief bei den Gästen nicht mehr viel in Richtung gegnerisches Tor.

Bemerkenswert die kollektive Defensivarbeit der Gäste. Torwart Jakub Jakubov musste nur einmal kräftig zupacken, in der 54. Minute beim Kopfball von David Kamm Al-Azzawe. In der ersten Halbzeit köpfte Okan Kurt den Ball von Dominic Duncan von der Linie.

"Ich bin stolz auf meine Jungs, wie sie es gegen diese Männermannschaft gelöst haben", lobte Tiffert: "Es ging immer hin und her, es war spannend, auch wenn es kaum Torchancen gab. Das Ergebnis ist leistungsgerecht."