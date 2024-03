"Der Trainer entscheidet": Joker-Rolle beim CFC macht Keller nicht wirklich glücklich

Chemnitz - Für CFC -Offensivmann Stanley Keller (22) läuft es im Jahr 2024 in Sachen Toreschießen richtig gut. Schon dreimal hat der 22-Jährige getroffen. Rundherum zufrieden ist der Chemnitzer trotzdem nicht. In vier von sechs Spielen kam er nur von der Bank.

Stanley Keller (22) nach seinem Tor gegen den Berliner AK. Am morgigen Samstag beim BFC hätte er nichts dagegen, der Jokerrolle zu entfliehen. © picture point/Sven Sonntag

"Leon Damer (24) und Stephan Mensah (23) sind aktuell auch sehr gut in Form. Das ist Konkurrenzkampf. Der Trainer entscheidet, wer am Wochenende in der Anfangself steht. Das ist halt so. Da kann ich nichts anderes machen, außer noch besser zu trainieren", sagt Keller.

Von den Statistiken her hat er die Nase vorn. Damer steht aktuell bei drei Toren, zwei erzielte der Ex-Drittliga-Profi vom Elfmeterpunkt. Mensah, der als einziger Himmelblauer alle 24 Saisonspiele bestritten hat, konnte sich zweimal als Torschütze auszeichnen.

Während bei Mensah im letzten Heimspiel gegen den Berliner AK 07 wenig ging, machte Keller nach seiner Einwechslung in der 66. Minute kurzen Prozess. Kaum hatte er den Rasen betreten, nagelte er das runde Leder von der Strafraumgrenze an den Innenpfosten. Von dort sprang die Kugel zum 2:0-Endstand ins Netz.

"Wenn der erste Ballkontakt so sitzt, freut einen das natürlich. Ein sehr schönes Gefühl und sicher das schnellste Tor, das ich in meiner Karriere geschossen habe", meinte der Angreifer.

In seinem 65. Regionalliga-Einsatz war es für den ehemaligen Kapitän der "U19", der seit Kindheitstagen beim CFC spielt, der achte Treffer.