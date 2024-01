Entscheidung gefallen! Wechselt Stürmer Luc Elsner vom FC Erzgebirge Aue zum CFC?

Chemnitz - Verstärkt der Chemnitzer FC in den letzten Stunden der Transferperiode seine Offensive? Trainer Christian Tiffert (41) hätte im Angriff gern noch die eine oder andere Option.

Luc Elsner (19) hatte beim CFC mittrainiert. Aus dem Leihgeschäft mit den Veilchen wird nun aber doch nichts. © Harry Härtel/Haertelpress

Aktuell zählt das Toreschießen nicht zu den Stärken der Himmelblauen. Top-Torjäger Dejan Bozic (31) traf in 15 Spielen sieben Mal. Hinter ihm kommt lange nichts. Leon Damer (23) und Leon Ampadu (22) folgen in der internen Torjägerliste mit jeweils zwei Treffern in 13 Spielen.



Im einwöchigen Trainingscamp in Belek/Türkei stellte sich mit Luc Elsner ein Stürmer vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue vor. Der Angreifer kam auch in den Testspielen gegen den Halleschen FC (1:1) und Alemannia Aachen (2:2) zum Einsatz.

"Luc ist körperlich mit seinen 19 Jahren sehr gut dabei. Das konnte man deutlich sehen. Und er hat eine ganz gute Abschlussqualität", sagte Tiffert nach der Rückkehr aus dem Türkei-Camp.

Angedacht war ein Leihgeschäft mit den Veilchen. Daraus wird nichts! "Luc ist abgehakt", sagte Tiffert am Mittwoch auf TAG24-Nachfrage.