Nasenbluten am Spielfeldrand: CFC-Trainer Tiffert kracht mit Linienrichter zusammen

Chemnitz - Am Morgen nach der Nullnummer gegen Jena stand CFC -Trainer Christian Tiffert (41) wieder auf dem Platz. Das Nasenbein lädiert. Schmerzen im Kopf. Folgen seines Zusammenpralls mit dem Schiedsrichter-Assistenten Kai Kaltwaßer (30).

Nach einem Unfall mit dem Schiedsrichter-Assistenten hatte CFC-Trainer Christian Tiffert (41) eine lädierte Nase. © Frank Kruczynski

"Wahrscheinlich bin ich der einzige Trainer im Profifußball, dem so etwas passiert", schmunzelte Tiffert. Sein Jenaer Kollege René Klingbeil (42) scherzte: "Als Trainer lebst du gefährlich. Es gibt Dinge, die gibt’s gar nicht."

Tiffert hatte in der ersten Halbzeit seine Coachingzone verlassen. Kaltwaßer lief an der Seitenlinie rückwärts und krachte mit dem Hinterkopf an des Trainers Nase, die sofort blutete.

Auch Neuzugang Davis Smith (25) musste in seinem ersten Pflichtspiel diese schmerzhafte Erfahrung machen. Der US-Amerikaner klärte nach einem Eckball mit dem Kopf in der unteren Etage und bekam die Fußspitze seines Gegenspielers auf die Nase. Nach einigen Minuten Behandlungspause kehrte Smith aufs Spielfeld zurück.

Die Blessuren waren angesichts des couragierten Auftritts der neu formierten Himmelblauen schnell vergessen.