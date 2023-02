Niederlage beim Spitzenreiter Erfurt: CFC verliert Platz eins aus den Augen!

Erfurt - Diese Niederlage tut dem Chemnitzer FC so richtig weh! Nach einem frühen Gegentor mussten sich die Sachsen am Samstag dem Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

CFC-Stürmer Felix Brügmann im Zweikampf mit Erfurts Andrey Startsev. © Picture Point/ Sven Sonntag

Kay Seidemann behielt die Übersicht und bediente den mit nach vorn geeilten Linksverteidiger Abou Ballo. Der Franzose traf zur frühen Führung für Erfurt. Das Chemnitzer Tor war zu diesem Zeitpunkt verwaist. Jakub Jakubov wollte an der Strafraumgrenze (!) klären, was dem Schlussmann aber gründlich misslang.

Die kalte Dusche zeigte nur kurz Wirkung. Das erste Achtungszeichen der Sachsen war in diesem Spitzenspiel ein Chris-Löwe-Eckball, RWE-Torwart Franco Flückiger pflückte das runde Leder allerdings sicher herunter (22.).

Nach einem Einwurf von Robert Berger, den Felix Brügmann verlängerte, hatte Kircicek das 1:1 auf dem Fuß. Er traf aus spitzem Winkel das Außennetz (30.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwang Löwe mit einem direkten Freistoß Flückiger zur Faustparade. Dann marschierten beide Teams in die Kabine.

Auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ging an die Platzherren. Samuel Biek hielt aus 18 Metern drauf und verzog knapp (50.). Zwei Minuten später köpfte Innenverteidiger Aaron Manu links am Tor vorbei.

Artur Mergel, der beim Erfurter 3:0-Sieg in der Hinrunde zur Führung getroffen hatte, vergab in der 71. Minute die Vorentscheidung. Frei vor dem CFC-Tor jagte er die Kugel über den Querbalken.

Von Tifferts Elf kam an diesem Tag zu wenig, um die kompakte Erfurter Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Gefahr drohte lediglich nach ruhenden Bällen. So wie in der 72. und 79. Minute. Die Kopfbälle von Okan Kurt und Kilian Pagliuca nach Löwes Freistößen strichen knapp vorbei.



In der Nachspielzeit versuchte Pagliuca aus 17 Metern sein Glück. Auch dieser Ball landete nicht im Tor. Die Chemnitzer verließen zum fünften Mal in dieser Saison als Verlierer den Platz.