Was machen CFC-Spieler und lustige Omis im Stadtpark?

Chemnitz - Schnitzeljagd per GPS-Sender und Fotos mit lustigen Omis: Nach zwei intensiven Trainingstagen stand am Donnerstag ein Regenerationstag mit vielen Überraschungen für die Spieler des Chemnitzer FC auf dem Programm.

Vorbereitung mit Spaßfaktor: Dieses CFC-Mannschaftsfoto mit lustigen Senioren entstand im Chemnitzer Stadtpark. © CFC

Anstatt eines monotonen Laufs entschied sich das Trainerteam für eine kreative und unterhaltsame Alternative: eine Schnitzeljagd per GPS-Sender durch Chemnitz.

So erkundete die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda (36) spielerisch die Stadt. Die Überraschung, eine Einheit in Laufschuhen durch die City, kam bei der Mannschaft gut an.

Mit Blick auf das anstehende Pensum - am Freitag stehen in der Soccerhalle Chemnitz kraftraubende Vier-gegen-vier-Duelle auf engem Raum an, am Samstag ruft das Hallenmasters in Zwickau - fiel die Entscheidung, einen regenerativen Tag einzustreuen, um nach dem Urlaub und den ersten intensiven Einheiten die Kicker nicht direkt zu überreizen. Gleichzeitig konnte das Team gemeinsam Chemnitz noch besser kennenlernen.

"Ein regenerativer Tag ist für die Balance im Training essenziell. Aber Regeneration bedeutet bei uns eben nicht Langeweile", betonte Chefcoach Duda.

"Wir wollten die Jungs bewegen, aber nicht durch einen monotonen Ausdauerlauf, sondern mit Spaß und Abwechslung. Die Tour durch Chemnitz war dafür perfekt."