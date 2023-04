Zum 17. Mal im Sachsenpokal-Finale! Brügmann erlöst CFC in der Verlängerung

Das Oberliga-Schlusslicht überstand die Anfangsoffensive schadlos und zeigte schnell, dass es sich keineswegs einigeln will. Nach einem öffnenden Pass stand Toni Orosz plötzlich frei vor dem Chemnitzer Tor. Die Ballmitnahme dauerte einen Tick zu lang. Der heranrauschende Robert Berger klärte in höchster Not (14.).

Fünf Minuten später segelte ein Pagliuca-Freistoß in den Strafraum. Tim Campulka köpfte zwei Meter am langen Pfosten vorbei.

Erst in der 2. Halbzeit der Verlängerung fiel der erlösende 1:0-Siegtreffer für den haushohen Favoriten. Felix Brügmann jagte den Ball volley in die Maschen (113.) und bewahrte den Pokalverteidiger vorm Elfmeterschießen.

Aus Nahdistanz erzielte Felix Brügmann die Führung und schoss den CFC ins Sachsenpokal-Finale. © Picture Point / Gabor Krieg

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit besaß der Außenseiter. Manuel Seibt brachte in der 34. Minute den Ball in den Chemnitzer Strafraum. Campulka und neben ihm Löwe schlugen Luftlöcher. Orosz stand erneut frei vor Jakub Jakubov. Der CFC-Keeper riss die linke Hand hoch und lenkte den Schuss an die Unterkante seines Tores.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste das Tempo an, erhöhten den Druck. Löwe feuerte aus der zweiten Reihe ab. Klouda klärte mit beiden Fäusten (51.). Dann wühlte sich Felix Brügmann zur Chance, spitzelte den Ball am Torhüter vorbei, doch der rollte die Torlinie entlang (56.). Michel Ulrich jagte die Kugel erst übers Tor (60.) und dann aus 16 Metern links vorbei (71.). In der 85. Minute scheiterte er am aufmerksamen Klouda.

Chemnitz musste wie im Achtelfinale beim Oberligisten Freital in die Verlängerung. Hier ging der himmelblaue Chancenwucher weiter. Furkan Kircicek und Brügmann schossen Klouda berühmt.



In der 112. Minute setzte Brügmann den Ball frei vor Klouda am langen Pfosten vorbei. Sekunden später setzte er sich energisch durch und jagte das runde Leder aus Nahdistanz in die Maschen.