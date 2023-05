Aus kuriosem Grund: Droht der Eintracht das Götze-Drama?

Frankfurt am Main - Im vergangenen Sommer schaute die ganze Bundesliga nach Frankfurt. Den Verantwortlichen der Eintracht war es gelungen, den verlorenen Sohn Mario Götze (30) zurück in die Heimat zu lotsen. Zumindest in der ersten Hälfte der Saison entpuppte sich der Deal als wahrer Volltreffer. Doch ist die Fußball-Liebesgeschichte schon bald wieder vorbei?