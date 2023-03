Bei Lindström-Ersatz legt sich Eintracht-Coach Glasner fest, bei seiner eigenen Zukunft nicht

Frankfurt am Main - In seiner eingespielten Offensive muss Oliver Glasner (48) den Ausfall von Schlüsselspieler Jesper Lindström (23) moderieren. Dafür darf ein alter Eintracht-Held beginnen. Ein Angebot der Hessen ehrt den Trainer.

Rafael Borré (27, l.) bekam von Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (48) eine Einsatzgarantie. © Arne Dedert/dpa

Über den Sommer 2024 denkt Oliver Glasner aktuell nicht hinaus. Der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt ist im Endspurt vor der ersten Länderspielpause 2023 allerdings auch mit ausreichend aktuellen Themen befasst.

Bundesliga und Champions League fordern den Österreicher, dazu muss er die Verletzung von Schlüsselspieler Jesper Lindström bestmöglich kompensieren. Dass der Europa-League-Gewinner frühzeitig mit Glasner verlängern will, ehrt den 48 Jahre alten Ex-Profi aber.



"Ich sehe es als Anerkennung für unsere Arbeit im gesamten Trainerteam. Das andere besprechen wir intern. Wir haben nicht den Riesendruck. Der Vertrag geht noch relativ lang, wir werden das alles in Ruhe besprechen", sagte Glasner, als er am Donnerstag in der Pressekonferenz zu Berichten über seine Zukunft angesprochen wurde.

Sein Vertrag gilt noch bis Sommer 2024, die Eintracht würde dem Vernehmen nach gerne frühzeitig verlängern. Mit dem Europapokal-Triumph von Sevilla hat der Trainer nachhaltig für sich geworben, Glasner wird auch bei europäischen Topvereinen gehandelt.