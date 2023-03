Chancen-Wucher und VAR-Eklat: Eintracht verpasst Befreiungsschlag gegen Bochum

Und die Diva vom Main machte weiter richtig Dampf. Es mangelte aber bei Abschlüssen von Kristijan Jakic (9.) und Borré (10.) an der nötigen Präzision. Was war derweil mit den Bochumern? Die scherten sich wenig um die Sturm- und Drangphase der Frankfurter und trafen mit dem ersten Anflug einer Torchance zur Führung.

Auf der linken Außenbahn hatte SGE-Coach Oliver Glasner wieder auf Winter-Neueinkauf Philipp Max gesetzt, was sich früh im Spiel um ein Haar ausgezahlt hätte. Eine wunderschöne Flanke verpasste Randal Kolo Muani zunächst, doch Rafael Borré kam mit dem Fuß heran und scheiterte lediglich an Manuel Riemann (8. Minute).

Der Frankfurter Abend bildlich dargestellt von Evan N'dicka (l.): viel Engagement, wenig Ertrag. © DPA/Arne Dedert

Der Start in den zweiten Spielabschnitt ließ weiterhin erkennen: Die Eintracht wollte den Sieg auf Biegen und Brechen. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel mangelte es aber im Gegensatz zu Halbzeit eins noch an vielsagenden Gelegenheiten.

Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Frankfurter Offensivbemühungen aber wieder zwingender und fanden ihren vorläufigen Höhepunkt in einem Kopfball von Borré auf das lange Eck. Im allerletzten Moment klärte Konstantinos Stafylidis jedoch auf der Linie (66.).

Mitten hinein in die Frankfurter Dominanz segelte dann ein direkter Freistoß von Kevin Stöger, der wuchtig an das Quergebälk klatschte (72.). Kurz vor dem Ende wurde es nochmal richtig hektisch.

Nach einer Hereingabe im Sechzehner von Kolo Muani kam Dominique Heintz am Boden liegend mit ausgestrecktem Arm an den Ball. Zwar schaltete sich der Videoreferee ein, entschied aber auf kein strafwürdiges Handspiel - die wutentbrannten Akteure der SGE sahen das natürlich vollkommen anders (83.).

Am Ende sollte es aber nichts mehr mit dem so forcierten Siegtreffer werden, was die Frankfurter Ambitionen auf einen Champions-League-Platz in noch weitere Ferne rücken ließ.