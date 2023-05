Pokal-Fight mit fünf Toren und Schiri-Wahnsinn: Eintracht Frankfurt ringt den VfB nieder

Stuttgart/Frankfurt - Spannung bis in die Nachspielzeit: Im nervenaufreibenden Halbfinale des DFB-Pokals verlor der VfB Stuttgart nach Führung gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 (1:0).

Ein weiter Ball von Waldemar Anton gegen die aufgerückten Hessen fand Josha Vagnoman, der rechts durchstartete und auf Tiago Tomas in den Strafraum ablegte. Der Portugiese zog aus zehn Metern ab und die Kugel schlug neben dem kurzen Pfosten zum 1:0 ein. Eintracht-Keeper Kevin Trapp hatte auf den langen Pfosten spekuliert und war am Treffer wohl nicht ganz schuldlos.

Die unter Sebastian Hoeneß ungeschlagenen Hausherren begangen selbstbewusst und waren bereits in der 19. Minute in Führung gegangen.

Es geht doch: Djibril Sow (l.) und Torschütze Daichi Kamada bejubeln das 2:1 der Frankfurter. © Tom Weller/dpa

Mit Beginn des zweiten Durchgangs legten die Adlerträger einen Gang zu und belohnten sich prompt: Nach Kopfballvorlage von Kolo Muani kam N'Dicka frei zum Schuss und drosch die Kugel wuchtig aus elf Metern zum 1:1 in die Maschen (51.).

Kurz darauf machte Kamada den Doppelschlag perfekt. Der zuletzt so formschwache Japaner kam in der Hälfte der Schwaben in Ballbesitz, wurde nicht richtig angegriffen, erwischte Bredlow auf dem falschen Fuß und netzte aus 17 Metern trocken links unten zum 2:1 für die Gäste ein (55.) - Spiel gedreht.

Jetzt war der Gastgeber gefordert, während sich die Hessen zurückzogen und auf Konter lauerten. Ein solcher brachte dann die scheinbare Vorentscheidung.

Nach einem Freistoß der Schwaben gelangte das Leder wiederum zu Kamada, der sich Richtung gegnerisches Tor aufmachte und den mitgelaufenen Kolo Muani anspielte.

Im Strafraum brachte der heraus geeilte Bredlow den Franzosen zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte souverän zum 3:1 für den Europa-League-Sieger (77.).