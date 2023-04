Blitz-Doppelpack gegen Union: Kolo Muani schießt Frankfurt aus der Krise

Frankfurt am Main - Doppelpacker Randal Kolo Muani lässt Eintracht Frankfurt jubeln: Die zuletzt siebenmal in Folge sieglosen Hessen gewannen im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0 (2:0).

Frankfurts Randal Kolo Muani (r.) lässt Berlins Keeper Lennart Grill nach feinem Zuspiel von Mario Götze keine Chance und erzielt das 1:0. © Arne Dedert/dpa

Zwei schnelle Tore des französischen Nationalspielers sicherten Eintracht Frankfurt schon früh das Erreichen des Halbfinales im DFB-Pokal. Beide Male hatte Mario Götze für den Franzosen aufgelegt.

Die Gastgeber hatten sich von Beginn an gegen recht tief stehende Berliner dominant gezeigt. Bereits in der 5. Minute musste Union-Keeper Lennart Grill bei einem 18-Meter-Schuss von Kolo Muani seine Klasse unter Beweis stellen. Kurz darauf machte es der Franzose besser: Mario Götze spielte nach einem weiten Pass von Makoto Hasebe im Strafraum Kolo Muani mit der Hacke frei, der eiskalt zum 1:0 verwandelte (11.).

Nur zwei Minuten später war der Doppelpack des besten Scorers der Bundesliga geschnürt. Nach einem Ballverlust der Gäste in des Gegners Hälfte gelangte das Leder zum starken Götze, der Kolo Muani steil schickte. Robin Knoche hatte im Laufduell keine Chance und der Top-Stürmer der Eintracht lupfte das Spielgerät über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Grill zum 2:0 in die Maschen (13.).

Dann gelang Rafael Borré sogar das 3:0, der Kolumbianer hatte aber knapp im Abseits gestanden (20.). Nur wenig später nagelte erneut Borré die Kugel aus kurzer Distanz an die Latte (28.). Was war denn mit der sonst so stabilen Abwehr der Eisernen los?