"Du jämmerlicher Kerl": Eintracht-Präsident Fischer wird in Interview emotional

Frankfurt am Main/Berlin - Kokain-Ermittlungen, Morddrohungen, mentale Probleme: Eintracht Frankfurts scheidender Präsident Peter Fischer (67) spricht in einem emotionalen Interview über die vergangenen Monate. Geholfen hat ihm auch der Sport.

Nach 2018 will Peter Fischer in diesem Jahr erneut den DFB-Pokal auf dem Frankfurter Römerberg präsentieren. © Andreas Arnold/dpa

Geholfen habe ihm neben der Familie und den Freunden auch der Sport. "Gemeinsam gewinnen und verlieren. Was das bedeutet, das hat meinem Sohn geholfen und mir. So hilft mir auch der Pokalgewinn", kündigte Fischer vor dem Endspiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an diesem Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin gewohnt selbstbewusst an.

Fischer erzählte bemerkenswert offen von einem Dialog, den er in den schweren Monaten mit sich selbst geführt habe. "Irgendwann gab es einen Moment, in dem ich gesagt habe: Alles klar, das Imperium schlägt zurück. Aufstehen, zehnmal hinfallen, elfmal aufstehen", beschrieb der Präsident.

"Hör auf mit Deiner Predigerei für die anderen. Guck Dich mal in Deinem Spiegel an, Du jämmerlicher Kerl. Hör auf, Dich selbst zu bemitleiden!"