Letzter Test vorm Saisonstart: Eintracht Frankfurt verpasst den Sieg

Der offenbar wechselwillige Stürmerstar Randal Kolo Muani (24) stand in der Frankfurter Startelf und vergab in der 56. Minute die Chance zur Führung.

Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Hessen am Sonntag, 13. August (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Lok Leipzig. Am 20. August (17.30 Uhr) starten die Frankfurter dann mit einem Lokalderby gegen den SV Darmstadt 98 in die Bundesliga.