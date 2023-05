Vertrag nicht verlängert! Dieser Europa-League-Held verlässt die Eintracht

Frankfurt am Main - Mit Almamy Touré (27) wird einer der Europa-League-Helden Eintracht Frankfurt zum Ende der Saison verlassen.

Almamy Touré (27, mit Fahne) wird Eintracht Frankfurt nach viereinhalb Jahren verlassen © Thomas Frey/dpa

Wie der hessische Bundesligist am heutigen Donnerstag bekannt gab, wird der Vertrag des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers nicht verlängert.

"Almamy hat in den vergangenen Jahren viel mit der Eintracht erlebt, und man konnte sich immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wurde", sagte Sportvorstand Markus Krösche (42). "Für immer wird natürlich der Triumph in Sevilla in Erinnerung bleiben, wo er auch auf dem Platz stand und seinen Beitrag geleistet hat."

Touré war beim Sensationserfolg der Adlerträger im vergangenen Jahr in allen Spielen ab dem Viertelfinale zum Einsatz gekommen. Im Finale gegen die Glasgow Rangers stand er die kompletten 120 Minuten durch.

Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 80 Pflichtspiele für Frankfurt, in denen ihm drei Tore und sechs Vorlagen gelangen.