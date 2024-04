Ausfall Skhiri sorgt für Riesen-Überraschung in Eintracht-Startelf gegen Werder!

Frankfurt am Main - Schon vor dem Spiel von Eintracht Frankfurts gegen Werder Bremen gibt es eine Überraschung: U-20-Nationalspieler Nnamdi Collins gibt sein Bundesliga-Debüt!

In dieser Saison saß Collins zwar schon wiederholt auf der Bank der Adlerträger, kam aber bislang nur im Regionalliga-Team der SGE zum Einsatz.

Der war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des BVB an den Main gewechselt.

Für den Tunesier rückt Tuta ins defensive Mittelfeld. Den frei gewordenen Platz. In der Innenverteidigung nimmt Collins ein.

Im Spiel gegen die Gäste aus Norddeutschland geht es für die Hessen am heutigen Freitag (20.30 Uhr) in erster Linie darum, den sechsten Platz und damit die Teilnahme am europäischen Wettbewerb mit einem Sieg zu sichern.