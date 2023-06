"Äbbelwoi statt Brause-Mist": SGE-Hausband Tankard macht Ansage an RB Leipzig!

Frankfurt am Main/Berlin - Spielt Eintracht Frankfurt im Pokalfinale, gehört Tankard fest zum Programm. Auch diesmal hat die Metal-Band wieder ihren Auftritt im Olympiastadion und hofft darauf, dass der Pott nach dem Spiel mit Apfelwein aus Hessen gefüllt wird.

"Wir werden vor die Kurve gehen und sehen, was passiert. Es wird auch keine Bühne geben, es sind ja nur dreieinhalb Minuten. Wir machen das aus dem Bauch heraus", sagte Geremia.

Die Folge: Tankard war - im Gegensatz zu Helene Fischer - auch 2018 beim Pokalsieg der Hessen gegen den FC Bayern wieder live im Stadion gefragt und wird es an diesem Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) gegen RB Leipzig erneut sein.

Der 56-Jährige hat eine klare Vorstellung, was mit dem goldenen Pokal nach dem Endspiel passiert - und was nicht. "Ich hätte mir lieber ein Endspiel gegen einen Traditionsverein gewünscht als gegen einen solchen Retortenclub. Aus dem Pokal muss Äbbelwoi getrunken werden und nicht so ein Brause-Mist", sagte Geremia der Deutschen Presse-Agentur.

Im Vorjahr hatte Leipzigs Profi Kevin Kampl (32) das Sponsorengetränk des Clubs aus Sachsen in den Pokal gekippt - und dafür Kritik abbekommen.