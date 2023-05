Packender Thriller bei Glasner-Abschied: Eintracht schafft den Sprung nach Europa

Frankfurt am Main - Dieses Spiel war spannender als jeder Thriller! Mit einem Herzschlag-Finale sicherte sich Eintracht Frankfurt noch einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SC Freiburg ! Am letzten Bundesliga-Spieltag schafften die Adlerträger beim Heimabschied von Noch-Coach Oliver Glasner somit die Qualifikation für die Conference League.

Vincenzo Grifo (2.v.r.) sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für die Gästeführung. © DPA/Arne Dedert

Dabei musste man lange auf derart viel Action, wie sie auf vielen anderen Plätzen in der ersten halben Stunde geboten wurde, warten. Auf beiden Seiten kam es zwar immer wieder zu Situationen, die im Ansatz vielversprechend anmuteten. Am Ende war aber entweder der letzte Pass ungenau oder der entscheidende Schritt fehlte.

Lediglich Frankfurts Superstürmer Randal Kolo Muani hielt sich nicht ganz an die kollektive Harmlosigkeit beider Parteien: Er demonstrierte in gleich zwei Anläufen eine ganz besonders innige Beziehung zum Außennetz (9. und 31. Minute).

Was die Spielanteile anging, war das torlose Remis bis zu diesem Zeitpunkt durchaus mehr als gerechtfertigt. Denn während die Breisgauer vor allem in der Anfangsphase für mehr Wirbel sorgten, waren es die Hausherren die das Spielgerät bis kurz vor der Pause verstärkt in den eigenen Reihen hielten.

Diese Fakten waren aber mit dem Ablauf der regulären Spielzeit lediglich Makulatur: Nach einer Hereingabe von rechts durch Roland Sallai verlängerte zunächst Tuta unglücklich auf den Kopf des eingelaufenen Vincenzo Grifo. Der wiederum fackelte nicht lange und sorgte für die Pausenführung des SCF (44.).

Während der Truppe von Christian Streich somit zwischenzeitlich die Champions League winkte, war für die Hessen sogar Rang acht futsch.