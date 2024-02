Startelf-Debütant Ekitiké gleich zur Stelle, aber SGE-Defensive gegen Wolfsburg vogelwild

Frankfurt am Main - Vor dem Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg sorgten gleich zwei Personalien für Überraschungen bei allen SGE-Anhängern. Eine davon war am zwischenzeitlichen Ausgleich direkt beteiligt.

Gegen den VfL Wolfsburg durfte Eintracht-Neuzugang Hugo Ekitiké (r.) erstmals von Beginn an ran und legte gleich den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Philipp Max auf. © Arne Dedert/dpa

Ohne Ellyes Skhiri (kurzfristige Rückenprobleme) und Sebastian Rode (Kniereizung), aber dafür erstmals mit Winter-Neuzugang Hugo Ekitiké in der Anfangself startete die Frankfurter Eintracht in das vor allem für Dino Toppmöller wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Der Cheftrainer ist nach den zuletzt äußerst enttäuschenden Leistungen mindestens angezählt - positive Ergebnisse müssen her!

Davon, dass die Adlerträger für ihren Coach spielten, sah man in der Anfangsphase allerdings überhaupt nichts. Wolfsburg überrollte die SGE förmlich und ging folgerichtig schon in der zweiten Spielminute durch Maxence Lacroix in Führung, die auch einem kurzen VAR-Check auf Handspiel standhielt.

Erst danach wachten die Gastgeber so langsam auf: Dank einer Energieleistung von Philipp Max, der sich links durchtankte, die Kugel von Ekitiké im richtigen Moment zurückbekam und trocken einschoss, kam die Eintracht zum 1:1-Ausgleich (14. Minute).

Hinten wackelten die Hausherren indes weiter bei nahezu jedem konkret vorgetragenen Angriff der Wolfsburger und das sollte sich rächen. Eine Flanke von Joakim Maehle köpfte Kevin Behrens zur VfL-Führung in die Maschen. Bis zur aktuell andauernden Halbzeit sollte es dann auch beim Stand von 1:2 bleiben.